Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας τελέστηκε η κηδεία του προέδρου της «Ένωσης Κεντρώων»
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη ήταν η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου και ο θετός γιος τους, Μάριος Γεωργιάδης. Οι δύο τους κατέφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι χέρι μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο τους.
Βλέποντας το φέρετρο και οι δύο ξέσπασαν σε κλάματα, με τους οικείους τους να σπεύδουν να τους συλλυπηθούν.
«Είμαι περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»
Μιλώντας στο Newsbomb ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης δήλωσε με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».
Ο αδελφός του Βασίλη Λεβέντη, Γιώργος δήλωσε: «Έφυγε ο μικρός μας αδελφός. Ήταν ένας πραγματικός αγωνιστής, πάλεψε για τις ιδέες του. Αφιερώθηκε στην πολιτική όχι για να πλουτίσει και να φανεί αλλά για να προσφέρει. Δυστυχώς οι συνθήκες της ζωής δεν του επέτρεψαν να κάνει αυτό που ήθελε».
Σε δηλώσεις του, μετά την κηδεία του Βασίλη Λεβέντη, ο δημοσιογράφος Γιάννης Δημαράς ανέφερε: «Υπήρξε ένας έντιμος και ανιδιοτελής πολιτικός. Μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει και να διαφωνήσει μαζί του. Σε αυτό που δεν θα διαφωνήσει κανείς όμως είναι ότι ο Βασίλης υπήρξε ένα υπόδειγμα πολιτικού όντος που υπηρέτησε τον θεσμό με εντιμότητα, ειλικρίνεια και πάθος».
Δείτε εικόνες από την κηδεία του Βασίλη Λεβέντη: