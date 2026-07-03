Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης και η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο του Πανοράματος Βούλας η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Τραγικές φιγούρες στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη ήταν η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου και ο θετός γιος τους, Μάριος Γεωργιάδης. Οι δύο τους κατέφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι χέρι μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο τους.

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης και η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου / Πηγή: Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη / Πηγή: Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη / Πηγή: Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Καταρρακωμένοι η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης / INTIME NEWS

Ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης και η χήρα του, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Βλέποντας το φέρετρο και οι δύο ξέσπασαν σε κλάματα, με τους οικείους τους να σπεύδουν να τους συλλυπηθούν.

Ξέσπασε σε κλάματα ο γιος του, Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης / Χάρης Γκίκας - Newsbomb

Η χήρα του Βασίλη Λεβέντη, Νατάσα Μεντεσίδου / Eurokinissi

Ο Μάριος Γεωργιάδης / Eurokinissi

«Είμαι περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα»

Μιλώντας στο Newsbomb ο γιος του Βασίλη Λεβέντη, Μάριος Γεωργιάδης δήλωσε με συγκίνηση: «Μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, αυτός που νοιάζεται για εσένα, αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές και για εμένα ο Βασίλης είναι ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα».

Ο αδελφός του Βασίλη Λεβέντη, Γιώργος δήλωσε: «Έφυγε ο μικρός μας αδελφός. Ήταν ένας πραγματικός αγωνιστής, πάλεψε για τις ιδέες του. Αφιερώθηκε στην πολιτική όχι για να πλουτίσει και να φανεί αλλά για να προσφέρει. Δυστυχώς οι συνθήκες της ζωής δεν του επέτρεψαν να κάνει αυτό που ήθελε».

Σε δηλώσεις του, μετά την κηδεία του Βασίλη Λεβέντη, ο δημοσιογράφος Γιάννης Δημαράς ανέφερε: «Υπήρξε ένας έντιμος και ανιδιοτελής πολιτικός. Μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει και να διαφωνήσει μαζί του. Σε αυτό που δεν θα διαφωνήσει κανείς όμως είναι ότι ο Βασίλης υπήρξε ένα υπόδειγμα πολιτικού όντος που υπηρέτησε τον θεσμό με εντιμότητα, ειλικρίνεια και πάθος».

Δείτε εικόνες από την κηδεία του Βασίλη Λεβέντη:

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Eurokinissi

Ο Γιάννης Δημαράς στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Eurokinissi

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Η Βασιλική Θάνου στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / Newsbomb - Χάρης Γκίκας

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Eurokinissi

Eurokinissi

Πηγή: Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

Η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη / INTIME NEWS

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