Γιατί σβήνουμε κεριά στην τούρτα γενεθλίων; Κι όμως «φταίνε» οι αρχαίοι Έλληνες

Ένα έθιμο με αρχαιοελληνικές ρίζες που μετεξελίχθηκε χάρη στην ευρωπαϊκή επιρροή στη σημερινή μορφή του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί σβήνουμε κεριά στην τούρτα γενεθλίων; Κι όμως «φταίνε» οι αρχαίοι Έλληνες
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παράδοση του σβησίματος κεριών στην τούρτα γενεθλίων προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες και συνδέεται με θρησκευτικές τελετές και επικοινωνία με τους θεούς μέσω του καπνού.
  • Η σημερινή μορφή του εθίμου διαμορφώθηκε τον 18ο αιώνα στη Γερμανία, όπου προστέθηκε και ένα επιπλέον κερί για καλή τύχη.
  • Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι το σβήσιμο των κεριών βοηθούσε στην απομάκρυνση των κακών πνευμάτων και στη μεταφορά προσευχών στους ουρανούς.
  • Στη γερμανική παράδοση αναπτύχθηκε ο κανόνας να μην αποκαλύπτεται η ευχή που γίνεται κατά το σβήσιμο των κεριών, καθώς η φωνητική έκφραση θεωρείται ότι μειώνει τη δύναμή της.
  • Σήμερα το σβήσιμο κεριών αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή ενός αρχαίου τελετουργικού ελπίδας και ευγνωμοσύνης για τη ζωή.
Snapshot powered by AI

Στα γενέθλια το τελετουργικό επιτάσσει το σβήσιμο των κεριών, ανάλογα με την ηλικία στην τούρτα, που συνοδεύεται από μία ευχή.

Όμως γιατί; Έχετε αναρωτηθεί πώς προέκυψε αυτή η παράδοση και ποιες είναι πραγματικές ρίζες της;

Κι όμως έχει ελληνική καταγωγή, το έθιμο ανάγεται στην Αρχαία Ελλάδα και απέκτησε τη σύγχρονη μορφή του αιώνες αργότερα χάρη στα ευρωπαϊκά έθιμα.

Γιατί φτιάχνεται μια τούρτα με κεριά για γενέθλια;

Τη σημερινή μορφή του άρχισε να την παίρνει μόλις τον 18ο αιώνα, χάρη στη γερμανική παράδοση της οργάνωσης διακοπών για παιδιά. Ήταν στη Γερμανία που οι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τον επόμενο χρόνο της ζωής ενός παιδιού, περιβάλλοντάς το με προσοχή και φροντίδα.

Εκείνες τις μέρες, τα κεριά ήταν ήδη ένα υποχρεωτικό χαρακτηριστικό, αν και έμοιαζαν διαφορετικά, λιγότερο φωτεινά και με ασυνήθιστα σχήματα. Εκτός από τη διακόσμηση αρτοσκευασμάτων, οι Γερμανοί εισήγαγαν τον κανόνα της προσθήκης ενός επιπλέον κεριού για καλή τύχη. Πιστεύεται ότι αυτό το φως συμβολίζει την ελπίδα για ευημερία και υγεία το επόμενο έτος.

Αν μιλάμε για τα ίδια τα κέικ, τότε τα γλυκά αρτοσκευάσματα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα στους απλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην Αρχαία Ρώμη, γιορτάζονταν επίσης γενέθλια, αλλά τα επίπεδα κέικ μελιού ψήνονταν μόνο για ηγεμόνες και άλλους σημαντικούς πολιτικούς.

Γιατί σβήνουν κεριά για γενέθλια;

Πολύ νωρίτερα από τις γερμανικές παραδόσεις, οι αρχαίοι Έλληνες άρχισαν να βάζουν κεριά στα γλυκά. Μια διαδικασία με βαθύ θρησκευτικό νόημα και όχι πάρτι. Η φωτιά χρησιμοποιήθηκε για να στείλει μηνύματα στους θεούς.

Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο καπνός είχε μυστικιστικές ιδιότητες. Ο μηχανισμός δράσης αυτού του τελετουργικού ήταν αρκετά απλός, αλλά λογικός για τους Αρχαίους Έλληνες.

Η διαδικασία ήταν η εξής:

■ ο άνθρωπος συγκεντρωνόταν στο αίτημά του·
■ έσβηνε τη φλόγα πάνω σε μία ειδική προσφορά·
■ ο καπνός που ανέβαινε μετέφερε τις προσευχές στους ουρανούς·
■ η τελετή βοηθούσε να απομακρυνθούν τα κακά πνεύματα από τον εορτάζοντα.

Γι’ αυτό ακριβώς το σβήσιμο της φωτιάς δεν συσχετιζόταν με το τέλος της γιορτής, αλλά με την επιτυχή παράδοση ενός σημαντικού μηνύματος στις ανώτερες δυνάμεις.

Γιατί δεν μπορείς να πεις μια ευχή

Ο κανόνας είναι γνωστός και απαράβατος: δεν μπορείς να πεις σε κανέναν για την επιθυμία σου. Και αυτός ο κανόνας μας φέρνει πίσω στη Γερμανία ξανά. Εκεί το θρησκευτικό δέος των αρχαίων Ελλήνων μετατράπηκε στη σύγχρονη έννοια του μυστικού ονείρου. Όλα αυτά ειπώθηκαν από τους συντάκτες της ιστοσελίδας Mental Floss.

Γιατί δεν πρέπει να εκφράζουμε την επιθυμία που έχουμε κρύψει

Ένας κανόνας γνωστός σε όλους μας: δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε σε κανέναν την ευχή μας. Και αυτός ο κανόνας μας επαναφέρει στη Γερμανία. Εκεί ακριβώς το θρησκευτικός δέος των αρχαίων Ελλήνων μετασχηματίστηκε στη σύγχρονη έννοια του μυστικού ονείρου. Για όλα αυτά μίλησαν οι συντάκτες της ιστοσελίδας Mental Floss.

Οι Γερμανοί πίστευαν ότι μια ευχή που εκφράζεται φωναχτά χάνει τη δύναμή της. Η μυστικότητα έγινε απαραίτητη προϋπόθεση: αν θέλετε η ευχή σας να έχει πιθανότητες να πραγματοποιηθεί, πρέπει να παραμείνει μόνο ανάμεσα σε εσάς και το σύμπαν.

Σήμερα, όταν βάζουμε τα πολύχρωμα κεριά σε ένα κέικ καλυμμένο με γλάσο, σπάνια σκεφτόμαστε τους θεούς ή τα κακά πνεύματα. Αλλά την επόμενη φορά που οι φίλοι σας θα σας ευχηθούν για τις γιορτές, θυμηθείτε ότι δεν πρόκειται απλά για ένα γλυκο, αλλά συνεχίζετε ένα αρχαίο τελετουργικό ελπίδας και ευγνωμοσύνης για ένα ακόμη έτος που περάσατε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι στην Κρήτη αλληλοκατασπαράζονται μεταξύ τους για ένα ψάρι

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Μίσιγκαν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Το πανάκριβο δώρο που έκαναν στους καλεσμένους τους

23:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καύσωνας σαρώνει την ανατολική ακτή ενόψει των εορτασμών της 4ης Ιουλίου

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ανατροπή οχήματος μετά από σφοδρή σύγκρουση

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ζάκυνθο: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο – Διασωληνωμένος τουρίστας

22:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Γερμανία: Το «χρυσό» διαζύγιο με τον Νάγκελσμαν και ο Κλοπ που… έρχεται

22:39WHAT THE FACT

Γιατί σβήνουμε κεριά στην τούρτα γενεθλίων; Κι όμως «φταίνε» οι αρχαίοι Έλληνες

22:34WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

22:25LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Ετοιμάζεται στο σπίτι της φίλης της Τζίτζι Χαντίτ – Έφτασαν στην Νέα Υόρκη Jazy Z και Σπίλμπεργκ

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τεχεράνη ο Μεντβέντεφ για την κηδεία Αλί Χαμενεΐ, ως απεσταλμένος του Πούτιν

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Τραυματίστηκε 7χρονος ενώ έπαιζε σε ράμπα ΑμεΑ στην παραλία

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Ευχήθηκε με «καρφιά» στις ΗΠΑ για την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Βιάννο: Αγνοείται 70χρονη με άνοια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένη σε ράντσο βρέθηκε Μεξικανή δημοσιογράφος, 24 ημέρες μετά την άγρια απαγωγή της

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχ Σου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκίς λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μεγάλη φωτιά κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:34WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένη σε ράντσο βρέθηκε Μεξικανή δημοσιογράφος, 24 ημέρες μετά την άγρια απαγωγή της

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: «Οι μέρες του Πούτιν στην εξουσία είναι μετρημένες»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

16:00ΚΑΙΡΟΣ

«Κόκκινος» συναγερμός από τους επιστήμονες για το El Niño - Ανησυχητικές οι προβλέψεις για Ιούλιο - Σεπτέμβριο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε €175 κούρσα από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Η στιγμή της βύθισης του ταχύπλοου - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

20:12ΥΓΕΙΑ

4 εκπληκτικά (και επιστημονικά τεκμηριωμένα) οφέλη του καφέ στην υγεία

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ