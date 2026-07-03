Γιατί σβήνουμε κεριά στην τούρτα γενεθλίων; Κι όμως «φταίνε» οι αρχαίοι Έλληνες

Snapshot Η παράδοση του σβησίματος κεριών στην τούρτα γενεθλίων προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες και συνδέεται με θρησκευτικές τελετές και επικοινωνία με τους θεούς μέσω του καπνού.

Η σημερινή μορφή του εθίμου διαμορφώθηκε τον 18ο αιώνα στη Γερμανία, όπου προστέθηκε και ένα επιπλέον κερί για καλή τύχη.

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι το σβήσιμο των κεριών βοηθούσε στην απομάκρυνση των κακών πνευμάτων και στη μεταφορά προσευχών στους ουρανούς.

Στη γερμανική παράδοση αναπτύχθηκε ο κανόνας να μην αποκαλύπτεται η ευχή που γίνεται κατά το σβήσιμο των κεριών, καθώς η φωνητική έκφραση θεωρείται ότι μειώνει τη δύναμή της.

Σήμερα το σβήσιμο κεριών αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή ενός αρχαίου τελετουργικού ελπίδας και ευγνωμοσύνης για τη ζωή. Snapshot powered by AI

Στα γενέθλια το τελετουργικό επιτάσσει το σβήσιμο των κεριών, ανάλογα με την ηλικία στην τούρτα, που συνοδεύεται από μία ευχή.

Όμως γιατί; Έχετε αναρωτηθεί πώς προέκυψε αυτή η παράδοση και ποιες είναι πραγματικές ρίζες της;

Κι όμως έχει ελληνική καταγωγή, το έθιμο ανάγεται στην Αρχαία Ελλάδα και απέκτησε τη σύγχρονη μορφή του αιώνες αργότερα χάρη στα ευρωπαϊκά έθιμα.

Γιατί φτιάχνεται μια τούρτα με κεριά για γενέθλια;

Τη σημερινή μορφή του άρχισε να την παίρνει μόλις τον 18ο αιώνα, χάρη στη γερμανική παράδοση της οργάνωσης διακοπών για παιδιά. Ήταν στη Γερμανία που οι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τον επόμενο χρόνο της ζωής ενός παιδιού, περιβάλλοντάς το με προσοχή και φροντίδα.

Εκείνες τις μέρες, τα κεριά ήταν ήδη ένα υποχρεωτικό χαρακτηριστικό, αν και έμοιαζαν διαφορετικά, λιγότερο φωτεινά και με ασυνήθιστα σχήματα. Εκτός από τη διακόσμηση αρτοσκευασμάτων, οι Γερμανοί εισήγαγαν τον κανόνα της προσθήκης ενός επιπλέον κεριού για καλή τύχη. Πιστεύεται ότι αυτό το φως συμβολίζει την ελπίδα για ευημερία και υγεία το επόμενο έτος.

Αν μιλάμε για τα ίδια τα κέικ, τότε τα γλυκά αρτοσκευάσματα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα στους απλούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, στην Αρχαία Ρώμη, γιορτάζονταν επίσης γενέθλια, αλλά τα επίπεδα κέικ μελιού ψήνονταν μόνο για ηγεμόνες και άλλους σημαντικούς πολιτικούς.

Γιατί σβήνουν κεριά για γενέθλια;

Πολύ νωρίτερα από τις γερμανικές παραδόσεις, οι αρχαίοι Έλληνες άρχισαν να βάζουν κεριά στα γλυκά. Μια διαδικασία με βαθύ θρησκευτικό νόημα και όχι πάρτι. Η φωτιά χρησιμοποιήθηκε για να στείλει μηνύματα στους θεούς.

Οι Έλληνες πίστευαν ότι ο καπνός είχε μυστικιστικές ιδιότητες. Ο μηχανισμός δράσης αυτού του τελετουργικού ήταν αρκετά απλός, αλλά λογικός για τους Αρχαίους Έλληνες.

Η διαδικασία ήταν η εξής:

■ ο άνθρωπος συγκεντρωνόταν στο αίτημά του·

■ έσβηνε τη φλόγα πάνω σε μία ειδική προσφορά·

■ ο καπνός που ανέβαινε μετέφερε τις προσευχές στους ουρανούς·

■ η τελετή βοηθούσε να απομακρυνθούν τα κακά πνεύματα από τον εορτάζοντα.

Γι’ αυτό ακριβώς το σβήσιμο της φωτιάς δεν συσχετιζόταν με το τέλος της γιορτής, αλλά με την επιτυχή παράδοση ενός σημαντικού μηνύματος στις ανώτερες δυνάμεις.

Γιατί δεν μπορείς να πεις μια ευχή

Ο κανόνας είναι γνωστός και απαράβατος: δεν μπορείς να πεις σε κανέναν για την επιθυμία σου. Και αυτός ο κανόνας μας φέρνει πίσω στη Γερμανία ξανά. Εκεί το θρησκευτικό δέος των αρχαίων Ελλήνων μετατράπηκε στη σύγχρονη έννοια του μυστικού ονείρου. Όλα αυτά ειπώθηκαν από τους συντάκτες της ιστοσελίδας Mental Floss.

Γιατί δεν πρέπει να εκφράζουμε την επιθυμία που έχουμε κρύψει

Ένας κανόνας γνωστός σε όλους μας: δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε σε κανέναν την ευχή μας. Και αυτός ο κανόνας μας επαναφέρει στη Γερμανία. Εκεί ακριβώς το θρησκευτικός δέος των αρχαίων Ελλήνων μετασχηματίστηκε στη σύγχρονη έννοια του μυστικού ονείρου. Για όλα αυτά μίλησαν οι συντάκτες της ιστοσελίδας Mental Floss.

Οι Γερμανοί πίστευαν ότι μια ευχή που εκφράζεται φωναχτά χάνει τη δύναμή της. Η μυστικότητα έγινε απαραίτητη προϋπόθεση: αν θέλετε η ευχή σας να έχει πιθανότητες να πραγματοποιηθεί, πρέπει να παραμείνει μόνο ανάμεσα σε εσάς και το σύμπαν.

Σήμερα, όταν βάζουμε τα πολύχρωμα κεριά σε ένα κέικ καλυμμένο με γλάσο, σπάνια σκεφτόμαστε τους θεούς ή τα κακά πνεύματα. Αλλά την επόμενη φορά που οι φίλοι σας θα σας ευχηθούν για τις γιορτές, θυμηθείτε ότι δεν πρόκειται απλά για ένα γλυκο, αλλά συνεχίζετε ένα αρχαίο τελετουργικό ελπίδας και ευγνωμοσύνης για ένα ακόμη έτος που περάσατε.