Κρήτη: Ανατροπή οχήματος μετά από σφοδρή σύγκρουση
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Αρίνα, στην περιοχή του Κακού Όρους, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
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Από τη σύγκρουση, το ένα όχημα ανετράπη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας.
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