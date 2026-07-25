Σπύρος Κατσαγάνης: Από την Ελλάδα στο Χόλιγουντ - Η διεθνής πορεία ενός σύγχρονου δημιουργού

Snapshot Ο Σπύρος Κατσαγάνης έχει συνεργαστεί με διεθνείς αστέρες μουσικής όπως η Diane Warren, η Sia και ο Diplo και εργάζεται στην εταιρεία Playtone των Τομ Χανκς και Gary Goetzman.

Αναπτύσσει το νέο musical «Night Coffee» σε συνεργασία με την Kathryn Greenwood, με στόχο πιθανή συμμετοχή στα Όσκαρ 2026.

Θεωρεί τον στιχουργό την κυρίαρχη ιδιότητά του και πιστεύει ότι οι λέξεις είναι ο πιο προσωπικός τρόπος αφήγησης και έκφρασης.

Η εμπειρία ζωής και δημιουργίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών τον έχει βοηθήσει να συνδυάσει την ελληνική συναισθηματική αμεσότητα με την αμερικανική μεθοδικότητα στη δημιουργία.

Τονίζει τη σημασία της αυθεντικότητας και της συνέπειας στην τέχνη, καθώς και τη δύναμη της συνεργασίας σε απαιτητικά δημιουργικά περιβάλλοντα. Snapshot powered by AI

Με μια πορεία που εκτείνεται από τη στιχουργική και το θέατρο μέχρι τη σκηνοθεσία και τη διαφήμιση, ο Σπύρος Κατσαγάνης αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση σύγχρονου Έλληνα δημιουργού. Μοιράζοντας τα τελευταία χρόνια τη ζωή και την επαγγελματική του δραστηριότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει καταφέρει να ενταχθεί σε μερικά από τα πιο απαιτητικά δημιουργικά περιβάλλοντα του εξωτερικού.

Έχοντας στο βιογραφικό του συμμετοχές σε studio sessions με διεθνείς αστέρες της μουσικής, όπως η Diane Warren, η Sia και ο Diplo, και διατηρώντας σταθερή παρουσία στο δυναμικό της Playtone - της εμβληματικής εταιρείας παραγωγής των Τομ Χανκς και Gary Goetzman - ο Σπύρος Κατσαγάνης συνδυάζει την αμερικανική μεθοδικότητα με την ελληνική συναισθηματική αμεσότητα.

Στα Όσκαρ 2026

Αυτή την περίοδο, βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης του νέου musical «Night Coffee» σε συνεργασία με την Kathryn Greenwood.

Μαζί με Lance Bass, NSync band member

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά στο Newsbomb.gr για την κυρίαρχη ιδιότητά του, τη δύναμη της αυθεντικότητας στην τέχνη και τα μαθήματα που αποκόμισε από τη διεθνή του διαδρομή.

Μαζί με Laurie and Paul Feig

Έχετε γράψει στίχους, έχετε μεταφράσει και σκηνοθετήσει θέατρο, έχετε σκηνοθετήσει διαφημίσεις. Αν έπρεπε να συστηθείτε σήμερα με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν και γιατί;

Σπύρος Κατσαγάνης: Στιχουργός. Αυτή είναι η ιδιότητα που με εκφράζει περισσότερο και ο πυρήνας όλων όσων κάνω. Είτε πρόκειται για ένα τραγούδι, είτε για θέατρο ή μια άλλη δημιουργική συνεργασία, όλα ξεκινούν από την ανάγκη να αφηγηθώ μια ιστορία μέσα από τις λέξεις. Τα τελευταία χρόνια, ζώντας και δημιουργώντας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή η πεποίθηση έγινε ακόμη πιο δυνατή. Στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι οι λέξεις είναι ο πιο προσωπικός τρόπος να αφήσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου στον κόσμο.

Τι είναι αυτό που σας εμπνέει να δοκιμάζετε συνεχώς νέες μορφές έκφρασης;

Σ.Κ.: Η περιέργεια. Πιστεύω ότι κάθε μορφή τέχνης μπορεί να σε κάνει καλύτερο στιχουργό. Το θέατρο, η σκηνοθεσία ή μια δημιουργική συζήτηση με ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους σε αναγκάζουν να δεις μια ιστορία από άλλη οπτική. Ζώντας και δημιουργώντας τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω διαφορετικούς τρόπους σκέψης και συνεργασίας. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα που κρατώ: να μη σταματώ ποτέ να μαθαίνω.

Ζείτε και εργάζεστε ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πόσο έχει επηρεάσει αυτή η εμπειρία τον τρόπο που βλέπετε την ελληνική τέχνη και τι πιστεύετε ότι έχει να προσφέρει διεθνώς;

Σ.Κ.: Πάρα πολύ. Η απόσταση με έκανε να εκτιμήσω ακόμη περισσότερο τη δύναμη που έχει η ελληνική τέχνη να μιλάει κατευθείαν στο συναίσθημα. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες μού έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω μια διαφορετική δημιουργική κουλτούρα. Συμμετέχοντας σε studio sessions με τη Diane Warren, τη Sia και τον Diplo, κατάλαβα ότι οι πραγματικά μεγάλοι δημιουργοί δεν σταματούν ποτέ να εξελίσσονται. Προσπαθώ να συνδυάζω αυτή τη νοοτροπία με την αμεσότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική μουσική. Πιστεύω ότι όταν η αυθεντικότητα συναντά τη συνέπεια, η τέχνη μπορεί να ταξιδέψει παντού.

Μαζί με Michael Chiklis, Ann and James Gianopulos, Billy Zane, John Stamos, Nia Vardalos, Tom Hanks and Rita Wilson

Σ.Κ.: Η αλήθεια. Ο κόσμος μπορεί να ξεχάσει μια φράση ή μια μελωδία, αλλά δύσκολα ξεχνά το πώς τον έκανε κάτι να αισθανθεί. Τα τελευταία χρόνια, δουλεύοντας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαπίστησα ότι, όσο διαφορετικές κι αν είναι οι κουλτούρες, οι άνθρωποι συγκινούνται από τα ίδια πράγματα. Ίσως τελικά αυτό να είναι και η μεγαλύτερη δύναμη της τέχνης.

Στο φεστιβάλ Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Μετά από τόσες διαφορετικές δημιουργικές εμπειρίες, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σας ενθουσιάζει περισσότερο κάθε φορά που ξεκινάτε ένα νέο έργο;

Σ.Κ.: Το ότι κάθε νέο έργο ξεκινά από μια λευκή σελίδα. Για μένα όλα αρχίζουν από μια λέξη ή μια φράση. Αν εκεί κρύβεται αλήθεια, τότε γεννιέται το συναίσθημα, ακολουθούν οι εικόνες και στο τέλος σχηματίζεται η ιστορία. Αυτή την περίοδο αναπτύσσουμε μαζί με την Kathryn Greenwood το musical «Night Coffee», ενώ η καθημερινή μου παρουσία στο δημιουργικό περιβάλλον της Playtone, της εταιρείας των Τομ Χανκς και Gary Goetzman, μου θυμίζει πόσο σημαντικές είναι η συνεργασία και η συνέπεια. Όλα αυτά όμως έχουν αξία μόνο αν στο τέλος καταφέρεις να γράψεις έναν στίχο στον οποίο κάποιος θα αναγνωρίσει τον εαυτό του.

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