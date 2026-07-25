Κακοκαιρία: Σε Εύβοια και Θεσσαλονίκη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - Πάνω από 59.000 κεραυνοί

Σύμφωνα με το meteo πρόκειται για μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή που επηρέασε την Ελλάδα

Γιάννης Καλύβας

Κακοκαιρία: Σε Εύβοια και Θεσσαλονίκη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - Πάνω από 59.000 κεραυνοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Εύβοια και τη Θεσσαλία καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την κακοκαιρία, με έως 148 χιλιοστά στη Σέττα Ευβοίας και 52 χιλιοστά στη Σκοπιά Φαρσάλων.
  • Η κακοκαιρία προκάλεσε ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική, με βροχόπτωση 20-30 χιλιοστών μέσα σε 30 λεπτά και ζημιές από ισχυρούς ανέμους.
  • Καταγράφηκαν πάνω από 59.000 κεραυνοί σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από τους μισούς πάνω από τη θάλασσα, γεγονός ασυνήθιστο για την καλοκαιρινή περίοδο.
  • Η διαταραχή οφείλεται σε ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα που δημιούργησαν συνθήκες έντονης αστάθειας, παρόμοιες με φθινοπωρινές και όχι καλοκαιρινές.
  • Τις επόμενες ημέρες αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, με υψηλές τιμές για την εποχή, ειδικά τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Ιουλίου.
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Στην Εύβοια και τη Θεσσαλία σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την κακοκαιρία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στη Σέττα Ευβοίας καταγράφηκαν έως 148 χιλιοστά ενώ στη Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά.

Τις απογευματινές ώρες χθες, όπως επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, η διαταραχή επηρέασε και την Αττική προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, με 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε 30 λεπτά τόσο μέσα στο λεκανοπέδιο όσο και σε περιοχές της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής.

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Χάρτης αθροιστικού υετού Παρασκευής 24/07 και Σαββάτου 25/07 ( έως και ώρα 11:00).

«Οι καταιγίδες που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές συνοδεύτηκαν και από χαλάζι, όπως αναφέρθηκε, αλλά και με ισχυρούς ανέμους, ως αποτέλεσμα των καθοδικών ρευμάτων από τη βάση των καταιγιδοφόρων νεφών. Επομένως, σε αρκετές περιοχές ζημιές προκλήθηκαν από αυτούς τους ισχυρούς και μικρής διάρκειας ανέμους», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Επιπλέον, χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα τις πρωινές ώρες με μονοψήφιες τιμές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου (όπου η μονάδα ΜΕΤΕΟ λειτουργεί μετεωρολογικό σταθμό εδώ και ένα έτος) η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα το ήταν ακριβώς 0 °C.

Πάνω από 59.000 κεραυνοί σε θάλασσα και στεριά

Παράλληλα, σε χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτυπώνεται η ηλεκτρική δραστηριότητα στην Ελλάδα χθες, με περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας (δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12). Όπως σημειώνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (άνω του 50% του συνόλου) σημειώθηκε και πάνω από τη θάλασσα, γεγονός που σπάνια συμβαίνει το καλοκαίρι.

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Χάρτης ηλεκτρικών εκκενώσεων την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (Δεδομένα από EUMETSAT).

Αναλύοντας τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν χθες, το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ τονίζει ότι πρόκειται για μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή που επηρέασε την Ελλάδα. «Οι θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα ήταν πολύ χαμηλές, με τιμές οι οποίες σπάνια σημειώνονται αυτήν την εποχή, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση της κλιματολογίας της περιοχής. Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα δημιούργησαν συνθήκες έντονης αστάθειας, υπήρχε δηλαδή το δυναμικό αίτιο για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων για πολλές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν ήταν, επομένως, μία «κλασική» καλοκαιρινή αστάθεια με καταιγίδες τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες ( τις θερμές ώρες της ημέρας) αλλά μια διαταραχή φθινοπωρινού τύπου η οποία προκάλεσε την ένταση και τη χωρική έκταση των φαινομένων τα οποία παρατηρήθηκαν», επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο επιστρέφοντας γρήγορα σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο καιρού. Ειδικά το διήμερο Δευτέρας 27/07 και Τρίτης 28/07, η θερμοκρασία θα φθάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

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