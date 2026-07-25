Κακοκαιρία: Το μπουρίνι σάρωσε τις παραλίες της Αρκίτσας - Ξεριζώθηκαν δέντρα

Snapshot Το μπουρίνι της Παρασκευής 24/07 προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Νομό Φθιώτιδας, με έντονο χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες πολλών αγροτών στην περιοχή.

Παραθαλάσσιες περιοχές στον Μαλιακό κόλπο, όπως η Αρκίτσα, υπέστησαν μεγάλες καταστροφές με ξεριζωμένα δέντρα και μετακινήσεις υποδομών.

Οι παραλίες «Μεγάλη Σουβάλα» και «Φάρος» στην Αρκίτσα επλήγησαν σοβαρά από την κακοκαιρία.

Η σφοδρότητα των ανέμων ήταν τέτοια που μετακίνησε ακόμη και τουαλέτες ΑΜΕΑ στις παραθαλάσσιες περιοχές. Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (24/07) σάρωσε κυριολεκτικά από άκρη σε άκρη τον Νομό Φθιώτιδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σε πολλά σημεία το χαλάζι και οι ισχυροί άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα τόσο σε σπίτια όσο και στις καλλιέργειες πολλών αγροτών.

Η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, δημιούργησε προβλήματα και σε παραθαλάσσιες περιοχές του Μαλιακού κόλπου.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες από την Αρκίτσα, όπου οι παραλίες «Μεγάλη Σουβάλα» και «Φάρος» έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, με πτώσεις δέντρων, ξεριζωμένα από τη γη, ενώ ακόμα και τουαλέτες ΑΜΕΑ έχουν μετακινηθεί από τη σφοδρότητα των ανέμων!

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες που μαρτυρούν το μέγεθος της κακοκαιρίας:

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