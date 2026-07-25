Γιώργος Ελευθεράς: Οι σπαρακτικές αναρτήσεις του για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε

Snapshot Ο Λορέντζο Καριέρε πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 51 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Γιώργος Ελευθεράς εκφράζει δημόσια τη θλίψη του και μοιράζεται αναμνήσεις μέσω social media.

Πρόσφατα δημοσίευσε ένα σπάνιο βίντεο από τηλεοπτική εμφάνιση των «Φίλοι για Πάντα» με τον Βλάσση Μπονάτσο.

Πριν λίγες ημέρες, ο Ελευθεράς είχε δημοσιεύσει και το προσωπικό του αντίο στον Λορέντζο, γνωστό ως «Λόρι». Snapshot powered by AI

Βαρύ παραμένει το πένθος για τον ξαφνικό χαμό του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο απρόσμενος θάνατός του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, με τους ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του την ίδια διαδρομή να δυσκολεύονται ακόμα να αποδεχτούν την πραγματικότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γιώργος Ελευθεράς, ο οποίος μέσα από συνεχείς δημοσιεύσεις στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου του φίλου.

Ο γνωστός μουσικός επανήλθε με νέο βίντεο στο Instagram, ανασύροντας από το αρχείο μια σπάνια τηλεοπτική στιγμή από τις χρυσές μέρες του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα».

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, τα μέλη του συγκροτήματος φιλοξενούνται στην εκπομπή «Πάμε γι’ άλλα» και ερμηνεύουν μαζί με τον αείμνηστο Βλάσση Μπονάτσο τη μεγάλη τους επιτυχία «Τα σενάρια».

https://www.instagram.com/p/DbMVxlItA3p/

Να σημειωθεί πως πριν λίγες ημέρες, ο Γιώργος Ελευθεράς είχε ποστάρει και το δικό του αντίο στον «Λόρι», όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι.