Κωπηλασία: Δύο χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23

Χρυσή διπλή επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία στο Ντούισμπουργκ, με δύο πληρώματα να ανεβαίνουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης κι ο Ανδρέας Μπούρκας κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της δικώπου άνευ πηδαλιούχου, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική τους παρουσία στη διοργάνωση.

Το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 6:29.26, αφήνοντας πίσω του την Αυστραλία, που τερμάτισε σε 6:32.91, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέληξε στη Ρουμανία με χρόνο 6:33.99.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα πανηγύρισε ακόμα μία κορυφή. Η Μηλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών, ύστερα από μια συγκλονιστική κούρσα που κρίθηκε στα τελευταία μέτρα.

Το ελληνικό δίδυμο πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 6:59.14, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Πολωνία, η οποία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 6:59.83. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το ανεξάρτητο πλήρωμα από τη Ρωσία με χρόνο 7:00.76.

Με τα δύο αυτά χρυσά μετάλλια, η ελληνική κωπηλασία επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της στις νεαρές ηλικιακές κατηγορίες…