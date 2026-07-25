Το vlog της Άρσεναλ για τον Τζόλη: Πώς πέρασε την πρώτη του μέρα ως «κανονιέρης»

Ο Χρήστος Τζόλης «άνοιξε» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση και γνωρίζοντας από κοντά τους ανθρώπους της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» κατέγραψαν κάθε στιγμή της πρώτης του ημέρας στο Λονδίνο, δίνοντας στους φιλάθλους μία πρώτη… γεύση από τον καινούργιο τους πλάγιο μεσοεπιθετικό.

Η μεταγραφή στην πρωταθλήτρια Αγγλίας ολοκληρώθηκε έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή και υπογραμμίζει τις μεγάλες προσδοκίες που συνοδεύουν τον διεθνή εξτρέμ.

Η Άρσεναλ δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου κατέγραψε τις στιγμές που «έπεφταν» οι υπογραφές, την πρώτη συνομιλία του Τζόλη με τον προπονητή του συλλόγου, Μικέλ Αρτέτα, τα στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση, αλλά και τις πρώτες δηλώσεις με τη φανέλα της ομάδας.

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