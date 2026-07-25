«Έπεσε» το ChatGPT παγκοσμίως - Άγνωστη η αιτία

Η δυσλειτουργία εμποδίζει το chatbot να λειτουργήσει κανονικά και, σε πολλές περιπτώσεις, εμποδίζει τους χρήστες ακόμα και να δουν προηγουμένως αποθηκευμένες συνομιλίες

Δημήτρης Δρίζος

«Έπεσε» το ChatGPT παγκοσμίως - Άγνωστη η αιτία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Το ChatGPT αντιμετωπίζει παγκόσμια διακοπή λειτουργίας από το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου 2026, επηρεάζοντας ΗΠΑ, Ευρώπη και άλλες περιοχές.
  • Οι χρήστες δεν μπορούν να φορτώσουν προηγούμενες συνομιλίες, να ανοίξουν νέες ή να στείλουν αιτήματα, με την πλατφόρμα να κολλάει σε φάσεις φόρτωσης.
  • Η OpenAI επιβεβαίωσε το πρόβλημα και διερευνά τις αιτίες, χωρίς να έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης.
  • Η δυσλειτουργία οφείλεται σε προβλήματα υποδομής της OpenAI και δεν συνδέεται με τοπικά ζητήματα σύνδεσης ή συσκευών.
  • Η διακοπή αναδεικνύει την αυξανόμενη εξάρτηση από το ChatGPT για
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Ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει το ChatGPT, την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την OpenAI, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναφορές καταφθάνουν από όλο τον κόσμο από το πρωί του Σαββάτου, 25 Ιουλίου 2026, με διακοπές στη λειτουργία της υπηρεσίας να παρατηρούνται επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η δυσλειτουργία εμποδίζει το chatbot να λειτουργήσει κανονικά και, σε πολλές περιπτώσεις, εμποδίζει τους χρήστες ακόμα και να δουν προηγουμένως αποθηκευμένες συνομιλίες. Η οθόνη παραμένει κολλημένη κατά τηφόρτωση, ενώ η πλευρική γραμμή που περιέχει το ιστορικό συνομιλιών αποτυγχάνει να εμφανίσει προηγούμενες συζητήσεις. Δυσκολίες επηρεάζουν επίσης το άνοιγμα νέων συνομιλιών και την αποστολή αιτημάτων στην πλατφόρμα.

Το ChatGPT δεν φορτώνει τις συνομιλίες

Το πιο εμφανές πρόβλημα είναι η αδυναμία φόρτωσης των συνομιλιών στο ChatGPT. Μετά τη σύνδεση, η πλατφόρμα ενδέχεται να παραμείνει κολλημένη στις κινούμενες εικόνες φόρτωσης (animations) χωρίς να εμφανίζει το περιεχόμενο των συζητήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, η διεπαφή εμφανίζεται μόνο εν μέρει διαθέσιμη, εμποδίζοντας τη σωστή αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η διακοπή επηρεάζει επίσης τις προηγούμενες συνομιλίες, μία από τις βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας. Οι αρχειοθετημένες συνομιλίες επιτρέπουν στους χρήστες να συνεχίσουν δραστηριότητες που είχαν ξεκινήσει παλαιότερα, να ανακτήσουν κείμενα, αναλύσεις, έγγραφα και οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί στο σύστημα. Η προσωρινή μη διαθεσιμότητά τους μπλοκάρει, επομένως, όχι μόνο την έναρξη νέων αιτημάτων, αλλά και τη συνέχεια εργασιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Η αδυναμία προβολής και μόνο του ιστορικού δεν συνιστά απόδειξη ότι οι συνομιλίες έχουν διαγραφεί. Αυτή τη στιγμή, πρόκειται για πρόβλημα πρόσβασης και φόρτωσης περιεχομένου. Δεν έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες που να υποδεικνύουν μόνιμη απώλεια δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στους λογαριασμούς.

Η OpenAI επιβεβαιώνει την παγκόσμια δυσλειτουργία

Η OpenAI επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερη για το ζήτημα. Η εταιρεία δήλωσε ότι «διερευνούμε το πρόβλημα», χωρίς να παράσχει, στην αρχική φάση της εκτάκτου ανάγκης, περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα τεχνικά αίτια της βλάβης ή τον χρόνο που απαιτείται για την πλήρη αποκατάσταση της πλατφόρμας.

Η επίσημη σελίδα κατάστασης της υπηρεσίας αναφέρει υψηλά ποσοστά σφαλμάτων και υποδεικνύει την εμπλοκή πολλαπλών στοιχείων της υποδομής, συμπεριλαμβανομένων του ChatGPT, των API της OpenAI και του Codex. Το ζήτημα έχει ταξινομηθεί ως υπό διερεύνηση από τους τεχνικούς της εταιρείας.

Η επίσημη επιβεβαίωση αποκλείει, ως εκ τούτου, την πιθανότητα οι δυσκολίες να οφείλονται αποκλειστικά στη σύνδεση στο διαδίκτυο, στον περιηγητή (browser) ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται. Η δυσλειτουργία εντοπίζεται εντός των συστημάτων που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες της OpenAI και απαιτεί άμεση επεμβαση στις υποδομές της εταιρείας.

Καμία ένδειξη για τους χρόνους αποκατάστασης

Η OpenAI δεν έχει ακόμη παράσχει ακριβή εκτίμηση για το πόσο καιρό το ChatGPT θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία ανέφερε ότι εργάζεται για τον εντοπισμό του προβλήματος, αλλά δεν έχει υποδείξει ένα χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου οι συνομιλίες, το ιστορικό και οι σχετικές υπηρεσίες θα είναι ξανά πλήρως διαθέσιμα.

Η φάση της διερεύνησης χρησιμεύει στον εντοπισμό της πηγής της διακοπής και την προετοιμασία των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης. Μόνο αφού εντοπιστεί η αιτία μπορεί η εταιρεία να εφαρμόσει μια λύση και να παρακολουθήσει την επιστροφή στις κανονικές λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ενδέχεται να εμφανιστούν σύντομες περίοδοι διαθεσιμότητας, ακολουθούμενες από νέες διακοπές. Η ευκαιριακή φόρτωση μιας συνομιλίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί πλήρως, ειδικά έως ότου η OpenAI ανακοινώσει τη μετάβαση από τη φάση διερεύνησης στη φάση παρακολούθησης ή την πλήρη ολοκλήρωση του συμβάντος.

Το αυξανόμενο βάρος του ChatGPT στις καθημερινές δραστηριότητες

Η παγκόσμια διακοπή αποδεικνύει πώς το ChatGPT έχει ενσωματωθεί σε πολυπληθείς ψηφιακές δραστηριότητες. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για την επεξεργασία κειμένων, την ανάλυση εγγράφων, τη συγγραφή κώδικα, τη διεξαγωγή έρευνας, την οργάνωση πληροφοριών και την ανάπτυξη σύνθετων έργων μέσω συνομιλιών που ενημερώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η αδυναμία πρόσβασης σε προηγούμενες συνομιλίες έχει επομένως ευρύτερες επιπτώσεις από την απλή προσωρινή μη διαθεσιμότητα ενός ιστότοπου. Κάθε συνομιλία μπορεί να περιέχει οδηγίες, προσχέδια και υλικό που απαιτούνται για τη συνέχιση μιας εργασίας, καθιστώντας τη συνέχεια της υπηρεσίας απαραίτητη.

Η διακοπή υπογραμμίζει επίσης την αυξανόμενη εξάρτηση από υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στο cloud. Όταν η κεντρική υποδομή αντιμετωπίζει πρόβλημα, η λειτουργικότητα δεν μπορεί να αποκατασταθεί απευθείας από τη συσκευή που χρησιμοποιείται, επειδή η επεξεργασία και η αποθήκευση των συνομιλιών εξαρτώνται από τα συστήματα που διαχειρίζεται ο πάροχος.

Η OpenAI συνεχίζει να ερευνά το σφάλμα

Η κατάσταση παραμένει εξελισσόμενη. Η OpenAI αναλύει το πρόβλημα που εμποδίζει πολλούς λογαριασμούς να ανοίξουν το ChatGPT, να στείλουν αιτήματα και να ανακτήσουν προηγούμενες συνομιλίες.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική επεμβαση, η πλατφόρμα ενδέχεται να συνεχίσει να εμφανίζει σφάλματα, ημιτελείς φορτώσεις ή προσωρινά κενές ενότητες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την αιτία της διακοπής ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή σε πλήρη λειτουργία. Η αποκατάσταση θα επιβεβαιωθεί μόνο όταν η OpenAI επικοινωνήσει τη σταθεροποίηση των υπηρεσιών και τη δυνατότητα εκ νέου χρήσης του ChatGPT, των API και άλλων επηρεαζόμενων εργαλείων χωρίς σφάλματα.

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