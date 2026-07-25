Ινδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές διαδηλώσεις

Η οργή της νεολαίας «έριξε» τον υπουργό Παιδείας της Ινδίας

Γιάννης Νικηφοράκης

Ινδία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές διαδηλώσεις
NEWSBOMB
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Η πίεση των δρόμων φαίνεται πως έφερε αποτέλεσμα στην Ινδία. Ύστερα από ημέρες μαζικών κινητοποιήσεων της νεολαίας, παραιτήθηκε ο υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης Μόντι, σε μία εξέλιξη που οι διαδηλωτές υποδέχθηκαν ως μεγάλη νίκη.

Ο Νταρμάντρα Πραντάν ανακοίνωσε την απόφαση μέσω των κοινωνικών δικτύων, αφού η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχί και λίγες ώρες πριν η ηγεσία τους συμμετάσχει σε νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι.

«Από την πρώτη μέρα, ανέλαβα την ευθύνη για αυτήν την κατάσταση και δεν έστρεψα ποτέ την πλάτη στο ζήτημα. Η αποφασιστικότητά μου ήταν να μην επιτρέψουμε να καταστραφούν οι προοπτικές κανενός άξιου φοιτητή από τη “μαφία των εξετάσεων” και να μην επιτραπεί καμία αδικία εις βάρος κανενός μαθητή.

Σέβομαι βαθιά τις φιλοδοξίες, τα συναισθήματα και τις εύλογες προσδοκίες της νεολαίας της χώρας. Η πραγματοποίηση των ονείρων της νέας γενιάς της Ινδίας αποτελεί ηθική δέσμευση για όλους μας.

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αντιεθνικές δυνάμεις δεν θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ότι θα διατηρηθεί η εθνική ενότητα και ότι το μέλλον των παιδιών μας δεν θα μπλεχτεί σε νομικές περιπλοκές, υπέβαλα την παραίτησή μου στον αξιότιμο πρωθυπουργό», τόνισε στη σημερινή του δημοσίευση (25/07).

Μερικά λεπτά μετά την εξέλιξη, «ξέσπασαν» πανηγυρισμοί στους δρόμους του Νέου Δελχί.

Από την κρίση κατά τις εξετάσεις, στους δρόμους

Η αντιπαράθεση άρχισε μετά τις καταγγελίες για παρατυπίες και διαρροές θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με επίκεντρο τις εξετάσεις NEET–UG. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι ανέλαβε δράση, παραπέμποντας την υπόθεση για έρευνα και προχωρώντας σε μέτρα για την επανάληψη της διαδικασίας.

Οι αντιδράσεις των φοιτητών και οργανώσεων νεολαίας κλιμακώθηκαν, με βασικό αίτημα την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμάντρα Πραντάν, τον οποίο κατηγορούσαν για πολιτική ευθύνη στην κρίση που είχε δημιουργηθεί γύρω από την αξιοπιστία των εξετάσεων.

Ινδία, το «Κόμμα της Κατσαρίδας».

Διαδηλωτές στους δρόμους του Νέου Δελχί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας της Ινδίας, Νταρμάντρα Πραντάν, σε κινητοποιήσεις που κλιμακώθηκαν μετά τις καταγγελίες για διαρροές θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις.

Η παραίτησή του, έπειτα από εβδομάδες διαμαρτυριών, χαρακτηρίστηκε από τους νεαρούς διαδηλωτές ως νίκη του κινήματος».

AP.
Ινδία, το «Κόμμα της Κατσαρίδας».
Ινδία, το «Κόμμα της Κατσαρίδας».
Ινδία, το «Κόμμα της Κατσαρίδας».

Στο Νέο Δελχί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με επίκεντρο την περιοχή Τζαντάρ Μαντάρ. Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για εβδομάδες, ενώ, το κίνημα Cockroach Janta Party (CJP), που απέκτησε έντονη παρουσία μέσω κοινωνικών δικτύων και σατιρικών δράσεων, υιοθέτησε ως κεντρικό αίτημα την απομάκρυνση του υπουργού.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και Αστυνομίας. Οι Αρχές προχώρησαν σε μέτρα ελέγχου της πρόσβασης και χρησιμοποιήθηκαν μέσα καταστολής για τη διάλυση συγκεντρώσεων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση άρχισε επαφές με εκπροσώπους των διαδηλωτών. Στις συνομιλίες, η παραίτηση του υπουργού Παιδείας παρέμενε το βασικό σημείο διαφωνίας, με την πλευρά των διαδηλωτών να επιμένει ότι αποτελούσε προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση. Αυτό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου κι έτσι, το κλίμα έντονης πόλωσης που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, φαίνεται πλέον να οδηγείται προς εκτόνωση.

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