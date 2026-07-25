Φορολογικές δηλώσεις: Ρεκόρ με πάνω από 6,7 εκατ. υποβολές για τα εισοδήματα του 2025

Snapshot Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα πάνω από 6,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι δηλώσεις νομικών προσώπων αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τις 385.515, περίπου 23.000 περισσότερες από το προηγούμενο έτος.

Η χρήση της διαδικασίας προεκκαθάρισης αυξήθηκε με 1.357.222 δηλώσεις να υποβάλλονται μέσω αυτής, εκ των οποίων οι 889.036 έγιναν αυτόματα.

Οι αμφισβητήσεις των τεκμηρίων διαβίωσης μειώθηκαν κατά 37% συγκριτικά με το 2024, με μόλις 1.645 φορολογούμενους να εκφράζουν πρόθεση αμφισβήτησης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαίνεσε την έγκαιρη προετοιμασία και συνεργασία πολιτών, λογιστών και φορέων για την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Snapshot powered by AI

Με νέα υψηλά επίπεδα εμπρόθεσμης συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε την 24η Ιουλίου η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές άνοιξαν στις ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος, στις 13 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και στις 16 Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα, επιτρέποντας την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Πάνω από 6,7 εκατ. δηλώσεις φυσικών προσώπων

Συνολικά υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 31.672 σε σύγκριση με πέρυσι. Οι δηλώσεις αντιστοιχούν σε 8.954.982 φορολογούμενους, έναντι 8.914.700 το προηγούμενο έτος.

Κατά μέσο όρο υποβάλλονταν 51.433 δηλώσεις ημερησίως, έναντι 52.803 το 2025, γεγονός που αποτυπώνει την πιο ομαλή κατανομή των υποβολών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, σύμφωνα με την Αρχή. Παράλληλα, έως τη λήξη της προθεσμίας είχαν κατατεθεί 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 υπόχρεους.

Αυξήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν κι εφέτος η χρήση της διαδικασίας προεκκαθάρισης. Συνολικά 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες, δίνοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να τις οριστικοποιήσουν με επιβεβαίωση των στοιχείων.

Από αυτές, οι 889.036 υπεβλήθησαν αυτόματα, ενώ μόνο για 260.431 περιπτώσεις χρειάστηκε να κατατεθεί τροποποιητική δήλωση.

Σημαντική αύξηση στις δηλώσεις επιχειρήσεων

Αύξηση κατεγράφη και στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα 385.515 δηλώσεις, έναντι 362.682 το προηγούμενο έτος, δηλαδή σχεδόν 23.000 περισσότερες.

Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός υποβολής διαμορφώθηκε στις 2.877 δηλώσεις, επίπεδο αντίστοιχο με το 2025, παρά τον μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων.

Μειώθηκαν οι αμφισβητήσεις των τεκμηρίων

Από τους 358.054 φορολογούμενους που φορολογούνται με τεκμήρια, σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων, μόλις 1.645 δήλωσαν πρόθεση να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι μειωμένος κατά 37% συγκριτικά με το φορολογικό έτος 2024, όταν αντίστοιχη πρόθεση είχαν εκδηλώσει 2.603 φορολογούμενοι.

Πιτσιλής: «Νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής»

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής τόσο από φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην έγκαιρη προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων.

«Εκ μέρους όλων μας, ευχαριστούμε τους πολίτες που εκπλήρωσαν έγκαιρα την σημαντική αυτή υποχρέωσή τους, καθώς και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, που ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, ευχαριστούμε τους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που απέστειλαν εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τα στελέχη της Αρχής, που εργάστηκαν εντατικά για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη έναρξη και ομαλή ροή της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού, ώστε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη και ευκολότερη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», τόνισε.