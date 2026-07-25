Φορολογικές δηλώσεις: Ρεκόρ με πάνω από 6,7 εκατ. υποβολές για τα εισοδήματα του 2025

Αυξημένες είναι οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων – Μειώθηκαν κατά 37% οι αμφισβητήσεις των τεκμηρίων

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Φορολογικές δηλώσεις: Ρεκόρ με πάνω από 6,7 εκατ. υποβολές για τα εισοδήματα του 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα πάνω από 6,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι.
  • Οι δηλώσεις νομικών προσώπων αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τις 385.515, περίπου 23.000 περισσότερες από το προηγούμενο έτος.
  • Η χρήση της διαδικασίας προεκκαθάρισης αυξήθηκε με 1.357.222 δηλώσεις να υποβάλλονται μέσω αυτής, εκ των οποίων οι 889.036 έγιναν αυτόματα.
  • Οι αμφισβητήσεις των τεκμηρίων διαβίωσης μειώθηκαν κατά 37% συγκριτικά με το 2024, με μόλις 1.645 φορολογούμενους να εκφράζουν πρόθεση αμφισβήτησης.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαίνεσε την έγκαιρη προετοιμασία και συνεργασία πολιτών, λογιστών και φορέων για την ομαλή και επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής.
Snapshot powered by AI

Με νέα υψηλά επίπεδα εμπρόθεσμης συμμόρφωσης ολοκληρώθηκε την 24η Ιουλίου η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές άνοιξαν στις ημερομηνίες που προβλέπει ο νόμος, στις 13 Μαρτίου για τα νομικά πρόσωπα και στις 16 Μαρτίου για τα φυσικά πρόσωπα, επιτρέποντας την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Πάνω από 6,7 εκατ. δηλώσεις φυσικών προσώπων

Συνολικά υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αριθμός αυξημένος κατά 31.672 σε σύγκριση με πέρυσι. Οι δηλώσεις αντιστοιχούν σε 8.954.982 φορολογούμενους, έναντι 8.914.700 το προηγούμενο έτος.

Κατά μέσο όρο υποβάλλονταν 51.433 δηλώσεις ημερησίως, έναντι 52.803 το 2025, γεγονός που αποτυπώνει την πιο ομαλή κατανομή των υποβολών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, σύμφωνα με την Αρχή. Παράλληλα, έως τη λήξη της προθεσμίας είχαν κατατεθεί 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 υπόχρεους.

Αυξήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν κι εφέτος η χρήση της διαδικασίας προεκκαθάρισης. Συνολικά 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες, δίνοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να τις οριστικοποιήσουν με επιβεβαίωση των στοιχείων.

Από αυτές, οι 889.036 υπεβλήθησαν αυτόματα, ενώ μόνο για 260.431 περιπτώσεις χρειάστηκε να κατατεθεί τροποποιητική δήλωση.

Σημαντική αύξηση στις δηλώσεις επιχειρήσεων

Αύξηση κατεγράφη και στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα 385.515 δηλώσεις, έναντι 362.682 το προηγούμενο έτος, δηλαδή σχεδόν 23.000 περισσότερες.

Ο μέσος ημερήσιος ρυθμός υποβολής διαμορφώθηκε στις 2.877 δηλώσεις, επίπεδο αντίστοιχο με το 2025, παρά τον μεγαλύτερο αριθμό δηλώσεων.

Μειώθηκαν οι αμφισβητήσεις των τεκμηρίων

Από τους 358.054 φορολογούμενους που φορολογούνται με τεκμήρια, σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων, μόλις 1.645 δήλωσαν πρόθεση να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια διαβίωσης.

Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι μειωμένος κατά 37% συγκριτικά με το φορολογικό έτος 2024, όταν αντίστοιχη πρόθεση είχαν εκδηλώσει 2.603 φορολογούμενοι.

Πιτσιλής: «Νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής»

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής τόσο από φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στην έγκαιρη προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων.

«Εκ μέρους όλων μας, ευχαριστούμε τους πολίτες που εκπλήρωσαν έγκαιρα την σημαντική αυτή υποχρέωσή τους, καθώς και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, που ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, ευχαριστούμε τους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που απέστειλαν εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τα στελέχη της Αρχής, που εργάστηκαν εντατικά για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη έναρξη και ομαλή ροή της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού, ώστε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη και ευκολότερη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», τόνισε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του 3×3 μπάσκετ με το FIBA Challenger

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία με αποστολή αεροσκαφών

15:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Το λιμάνι της Πάτρας μπορεί να δώσει στα παιδιά μας μία καλύτερη ζωή»

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας 69χρονου κτηνοτρόφου- 6 οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους δικαστική υπάλληλος

15:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Ευρωλίγκα αποθεώνει τον Ναν: «Κάνει τους φιλάθλους να σηκώνονται από τις θέσεις τους» – Βίντεο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο 41χρονος – Για συνέργεια η σύζυγός του

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

14:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες – Ξεκινούν διαδοχικές θερμικές εξάρσεις

14:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ιταλία – Ελλάδα 9-10: «Γαλανόλευκη» για χρυσό! – Στον τελικό του World Cup με ήρωα τον Τζωρτζάτο

14:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη Αλβανός με χειροβομβίδα - Πληροφορίες ότι θα «χτυπούσε» σπίτι πρώην εισαγγελέα

14:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Νέα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης - «Πλοκάμια» σε Αστυνομία, Δικαιοσύνη, Νοσοκομεία, Εκκλησία

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έφτασε μέχρι το Μπορντό η μεγάλη φωτιά - 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κινέτα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διακεκριμένος ψυχίατρος, Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, σε ηλικία 79 ετών

14:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ρεκόρ με πάνω από 6,7 εκατ. υποβολές για τα εισοδήματα του 2025

14:04ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είναι μάγος, είναι αστυνομικός»: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει γιατί δεν πρέπει να πιστεύεις

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης κατά Φαραντούρη για την κριτική σε Φάμελλο: «Είσαι φελλός και γυρολόγος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

12:37LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που στα 31 της δίνει την μάχη με τον καρκίνο

13:35ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Έπεσε» το ChatGPT παγκοσμίως - Άγνωστη η αιτία

14:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη Αλβανός με χειροβομβίδα - Πληροφορίες ότι θα «χτυπούσε» σπίτι πρώην εισαγγελέα

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

13:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Όλα όσα έγιναν στην αναπαράσταση της δολοφονίας της 41χρονης – Τα στοιχεία που «δείχνουν» ληστεία

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας 69χρονου κτηνοτρόφου- 6 οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους δικαστική υπάλληλος

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος στον Λόγγο: Εντοπίστηκε DNA τρίτου προσώπου στο όπλο - Δεν είναι του 65χρονου Ιταλού

09:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber: Το μήνυμα από το «Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής

14:48ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ιταλία – Ελλάδα 9-10: «Γαλανόλευκη» για χρυσό! – Στον τελικό του World Cup με ήρωα τον Τζωρτζάτο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διακεκριμένος ψυχίατρος, Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, σε ηλικία 79 ετών

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις: Τα σενάρια για κατώτατο και εθνική σύνταξη

14:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες 15 μέρες – Ξεκινούν διαδοχικές θερμικές εξάρσεις

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έφτασε μέχρι το Μπορντό η μεγάλη φωτιά - 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ