«Δεν είναι μάγος, είναι αστυνομικός»: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει γιατί δεν πρέπει να πιστεύεις

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία κυκλοφόρησε βίντεο για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου.

Το βίντεο δείχνει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο αποκαλύπτεται ότι πολλά από όσα φαίνονται είναι ψευδή, όπως η άδεια κούπα και η ηχογραφημένη φωνή.

Τελικά, ο αστυνομικός δεν είναι πραγματικά μπροστά στην κάμερα, αλλά εμφανίζεται ως αντανάκλαση σε καθρέφτη. Snapshot powered by AI

Με ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα εύστοχο βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο».

Στο σύντομο βίντεο, ένας αστυνομικός εμφανίζεται να μιλά στην κάμερα, όμως σταδιακά αποκαλύπτεται ότι τίποτα από όσα βλέπει ο θεατής δεν είναι πραγματικό. Η κούπα που κρατά είναι άδεια, στη συνέχεια εξαφανίζεται από τα χέρια του, η φωνή του αποδεικνύεται ηχογραφημένη και, στο τέλος, αποκαλύπτεται πως ο ίδιος δεν βρίσκεται καν μπροστά στην κάμερα, αλλά εμφανίζεται μόνο ως αντανάκλαση σε έναν καθρέφτη.

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ: