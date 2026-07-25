«Δεν είναι μάγος, είναι αστυνομικός»: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει γιατί δεν πρέπει να πιστεύεις

Το ευφάνταστο βίντεο της ΕΛΑΣ 

Δημήτρης Δρίζος

«Δεν είναι μάγος, είναι αστυνομικός»: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει γιατί δεν πρέπει να πιστεύεις
ΕΛΛΑΔΑ
1'
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Snapshot
  • Η Ελληνική Αστυνομία κυκλοφόρησε βίντεο για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου.
  • Το βίντεο δείχνει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο.
  • Στο βίντεο αποκαλύπτεται ότι πολλά από όσα φαίνονται είναι ψευδή, όπως η άδεια κούπα και η ηχογραφημένη φωνή.
  • Τελικά, ο αστυνομικός δεν είναι πραγματικά μπροστά στην κάμερα, αλλά εμφανίζεται ως αντανάκλαση σε καθρέφτη.
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Με ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα εύστοχο βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο».

Στο σύντομο βίντεο, ένας αστυνομικός εμφανίζεται να μιλά στην κάμερα, όμως σταδιακά αποκαλύπτεται ότι τίποτα από όσα βλέπει ο θεατής δεν είναι πραγματικό. Η κούπα που κρατά είναι άδεια, στη συνέχεια εξαφανίζεται από τα χέρια του, η φωνή του αποδεικνύεται ηχογραφημένη και, στο τέλος, αποκαλύπτεται πως ο ίδιος δεν βρίσκεται καν μπροστά στην κάμερα, αλλά εμφανίζεται μόνο ως αντανάκλαση σε έναν καθρέφτη.

Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ:

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