«Δεν είναι μάγος, είναι αστυνομικός»: Το νέο βίντεο της ΕΛΑΣ δείχνει γιατί δεν πρέπει να πιστεύεις
Το ευφάνταστο βίντεο της ΕΛΑΣ
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- Η Ελληνική Αστυνομία κυκλοφόρησε βίντεο για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου.
- Το βίντεο δείχνει ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο.
- Στο βίντεο αποκαλύπτεται ότι πολλά από όσα φαίνονται είναι ψευδή, όπως η άδεια κούπα και η ηχογραφημένη φωνή.
- Τελικά, ο αστυνομικός δεν είναι πραγματικά μπροστά στην κάμερα, αλλά εμφανίζεται ως αντανάκλαση σε καθρέφτη.
Με ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα εύστοχο βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο».
Στο σύντομο βίντεο, ένας αστυνομικός εμφανίζεται να μιλά στην κάμερα, όμως σταδιακά αποκαλύπτεται ότι τίποτα από όσα βλέπει ο θεατής δεν είναι πραγματικό. Η κούπα που κρατά είναι άδεια, στη συνέχεια εξαφανίζεται από τα χέρια του, η φωνή του αποδεικνύεται ηχογραφημένη και, στο τέλος, αποκαλύπτεται πως ο ίδιος δεν βρίσκεται καν μπροστά στην κάμερα, αλλά εμφανίζεται μόνο ως αντανάκλαση σε έναν καθρέφτη.
Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ:
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