Βενεζουέλα: Στους 2.645 οι νεκροί, ξεπερνούν τις 12.500 οι τραυματίες

Οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους δίδυμους σεισμούς της περασμένης εβδομάδας ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.645, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας οι τραυματίες είναι 12.666 και οι άστεγοι περίπου 15.000. Χθες, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για 2.595 θανάτους.

Οι αρχές αποφεύγουν να μιλούν για αγνοούμενους, όμως τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι μπορεί να ανέρχονται ακόμη και σε 50.000.

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