Βενεζουέλα: Πανηγυρισμοί στα συντρίμμια - Απεγκλωβίστηκε ο 43χρονος σεκιουριτάς, μετά από 8 ημέρες

Snapshot Ο 43χρονος φύλακας Hernán Alberto Gil Flores απεγκλωβίστηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια εμπορικού κέντρου στη Βενεζουέλα.

Οι διασώστες ήρθαν σε επαφή μαζί του από το προηγούμενο Σάββατο και κατάφεραν να τον κρατήσουν ζωντανό πέρα από το συνήθη χρονικό όριο των 48

72 ωρών.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 διασωστών από 5 χώρες και θεωρήθηκε ένα μικρό θαύμα.

Ο θάλαμος ασφαλείας όπου βρισκόταν ο άνδρας άντεξε την κατάρρευση, δημιουργώντας ζωτικής σημασίας θύλακα αέρα που συνέβαλε στην επιβίωσή του.

Η επιτυχής διάσωση αναπτέρωσε τις ελπίδες για επιζώντες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην πόλη La Guaira. Snapshot powered by AI

Ανακούφιση και πανηγυρισμοί πάνω από τα συντρίμμια, καθώς ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες από τον καταστροφικό σεισμό, στη Βενεζουέλα, ένας 43χρονος φύλακας.

Ο Hernán Alberto Gil Flores απεγκλωβίστηκε μετά από ημέρες προσπαθειών των σωστικών συνεργείων, καθώς οι διασώστες είχαν έρθει σε επαφή μαζί του από το περασμένο Σάββατο.

Ήταν παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια στο υπόγειο του εμπορικού κέντρου Galerías Playa Grande, στην παραθαλάσσια πόλη La Guaira.

?? In Venezuela, rescuers saved 44-year-old Hernán Alberto Gil Flores alive after more than 7 days trapped under rubble in the Galerías Playa Grande shopping center collapse.



The rescue, involving teams from Chile, the US, Portugal, Mexico, Costa Rica, Venezuela, and El… — Visegrád 24 (@visegrad24) July 2, 2026

Ομάδες με σημαίες από όλο τον κόσμο επευφημούσαν, καθώς οι διασώστες μετέφεραν τον άνδρα — ο οποίος φορούσε μάσκα οξυγόνου και βρισκόταν σε φορείο καλυμμένο με πορτοκαλί μουσαμά— μέσα από το πλήθος προς ένα ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού.

Tras más de 120 horas, en un operativo inédito que incluyó a más de 100 rescatistas de 5 países, se logró rescatar con vida a a Hernán Gil, atrapado bajo los escombros en un estacionamiento en Playa Grande pic.twitter.com/y2YB6k5vUi — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) July 2, 2026

Μια ομάδα ανδρών με κόκκινες στολές του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον και γελούσαν ανακουφισμένοι, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η διάσωση θεωρήθηκε ένα μικρό θαύμα και αναπτέρωσε τις ελπίδες.

Με τις ομάδες να τον τροφοδοτούν με φαγητό και νερό ενώ έσκαβαν το σκυρόδεμα, κατάφεραν να τον κρατήσουν ζωντανό για πολύ περισσότερο από το όριο των 48 έως 72 ωρών που δίνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις διάσωσης για την εύρεση επιζώντων σε καταστροφές.

#2Jul | Imágenes divulgadas por la @usembassyve del rescate de Hernán Gil, quien estuvo ocho días atrapado bajo los escombros en La Guaira tras los terremotos del #24Jun. Rescatistas de Los Ángeles y bomberos de Miami formaron parte del equipo multinacional que llevó a cabo el… pic.twitter.com/baWLODdxBO — El Diario (@eldiario) July 2, 2026

Ο Γκιλ Φλόρες εργαζόταν ως φύλακας νυχτερινής βάρδιας στο συγκρότημα και βρισκόταν μέσα στο μικρό του θάλαμο ασφαλείας όταν έπληξε ο πρώτος βίαιος σεισμός.



Ενώ η γύρω δομή από σκυρόδεμα κατέρρεε γύρω του, ο θάλαμος εργασίας του άντεξε, προστατεύοντάς τον από τα συντρίμμια, δημιουργώντας ένα ζωτικής σημασίας θύλακα αέρα.

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