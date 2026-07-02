Βενεζουέλα: Πανηγυρισμοί στα συντρίμμια - Απεγκλωβίστηκε ο 43χρονος σεκιουριτάς, μετά από 8 ημέρες
Οι διασώστες είχαν έρθει σε επαφή μαζί του από το περασμένο Σάββατο και διέψευσε το χρονικό περιθώριο των 48 έως 72 ωρών για την ανεύρεση επιζώντων
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- Ο 43χρονος φύλακας Hernán Alberto Gil Flores απεγκλωβίστηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια εμπορικού κέντρου στη Βενεζουέλα.
- Οι διασώστες ήρθαν σε επαφή μαζί του από το προηγούμενο Σάββατο και κατάφεραν να τον κρατήσουν ζωντανό πέρα από το συνήθη χρονικό όριο των 48
- 72 ωρών.
- Η διάσωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 διασωστών από 5 χώρες και θεωρήθηκε ένα μικρό θαύμα.
- Ο θάλαμος ασφαλείας όπου βρισκόταν ο άνδρας άντεξε την κατάρρευση, δημιουργώντας ζωτικής σημασίας θύλακα αέρα που συνέβαλε στην επιβίωσή του.
- Η επιτυχής διάσωση αναπτέρωσε τις ελπίδες για επιζώντες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην πόλη La Guaira.
Ανακούφιση και πανηγυρισμοί πάνω από τα συντρίμμια, καθώς ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 8 ημέρες από τον καταστροφικό σεισμό, στη Βενεζουέλα, ένας 43χρονος φύλακας.
Ο Hernán Alberto Gil Flores απεγκλωβίστηκε μετά από ημέρες προσπαθειών των σωστικών συνεργείων, καθώς οι διασώστες είχαν έρθει σε επαφή μαζί του από το περασμένο Σάββατο.
Ήταν παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια στο υπόγειο του εμπορικού κέντρου Galerías Playa Grande, στην παραθαλάσσια πόλη La Guaira.
Ομάδες με σημαίες από όλο τον κόσμο επευφημούσαν, καθώς οι διασώστες μετέφεραν τον άνδρα — ο οποίος φορούσε μάσκα οξυγόνου και βρισκόταν σε φορείο καλυμμένο με πορτοκαλί μουσαμά— μέσα από το πλήθος προς ένα ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού.
Μια ομάδα ανδρών με κόκκινες στολές του Ερυθρού Σταυρού της Κόστα Ρίκα αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον και γελούσαν ανακουφισμένοι, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Η διάσωση θεωρήθηκε ένα μικρό θαύμα και αναπτέρωσε τις ελπίδες.
Με τις ομάδες να τον τροφοδοτούν με φαγητό και νερό ενώ έσκαβαν το σκυρόδεμα, κατάφεραν να τον κρατήσουν ζωντανό για πολύ περισσότερο από το όριο των 48 έως 72 ωρών που δίνουν οι περισσότερες επιχειρήσεις διάσωσης για την εύρεση επιζώντων σε καταστροφές.
Ο Γκιλ Φλόρες εργαζόταν ως φύλακας νυχτερινής βάρδιας στο συγκρότημα και βρισκόταν μέσα στο μικρό του θάλαμο ασφαλείας όταν έπληξε ο πρώτος βίαιος σεισμός.
Ενώ η γύρω δομή από σκυρόδεμα κατέρρεε γύρω του, ο θάλαμος εργασίας του άντεξε, προστατεύοντάς τον από τα συντρίμμια, δημιουργώντας ένα ζωτικής σημασίας θύλακα αέρα.