Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πατέρας και γιος θαμμένοι ζωντανοί 4 μέρες - Η συγκλονιστική διάσωσή τους

Snapshot Ο διπλός σεισμός στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει πάνω από 1700 νεκρούς.

Τις τελευταίες ημέρες ανασύρθηκαν ζωντανοί 33 άνθρωποι από τα ερείπια.

Πατέρας και έφηβος γιος διασώθηκαν μετά από τέσσερις ημέρες θαμμένοι στα ερείπια στην Καραμπαλέδα.

Η διάσωση των δύο έγινε από γαλλικές και αμερικανικές ομάδες διάσωσης. Snapshot powered by AI

Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια του καταστροφικού διπλού σεισμού που χτύπησε ανελέητα τη Βενεζουέλα με περισσότερους από 1700 νεκρούς.

Μικρές ελπίδες όμως διαφαίνονται μέσα από τα ερείπια, όπου στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, 33 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Από τις περιπτώσεις, συγκλονίζει η διπλή διάσωση ενός πατέρα και του έφηβου γιου του, στην Καραμπαλέδα, που θάφτηκαν ζωντανοί, όταν το κτήριο κατέρρευσε πάνω τους.

Τέσσερις μέρες αγωνίας και πάλης ενάντια στον χρόνο, οι δύο κατάφεραν να επιβιώσουν πριν τους εντοπίσουν Γάλλοι και Αμερικανοί διασώστες και τους ανασύρουν ζωντανούς από τα ερείπια.

Δείτε τις συγκλονιστικές σκηνές

A father and his teenage son have been rescued from under rubble on Sunday in Caraballeda, Venezuela, news agency AFP have reported. pic.twitter.com/i51C146LCi — LEFT Entertainment - Enemy Attacks ?️? (@GorkyG33800) June 30, 2026

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