«Όσο ήταν ζωντανός, θα ζούσα κι εγώ»: Η μαρτυρία της μητέρας του μωρού που ανασύρθηκε από τα ερείπια

Snapshot Η Νταγιάνα Πατίνο και το 18 ημερών μωρό της, Χουάν Νταβίντ, διασώθηκαν μετά από πολυήμερη παραμονή στα ερείπια του σπιτιού τους στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς.

Η μητέρα διατήρησε την ψυχραιμία της και τη θέλησή της για επιβίωση, βασιζόμενη στην παρουσία και την αναπνοή του μωρού της.

Οι σεισμοί στη Βενεζουέλα προκάλεσαν τουλάχιστον 1.450 θανάτους και χιλιάδες αγνοούμενους, χαρακτηριζόμενοι ως η σοβαρότερη φυσική καταστροφή στη χώρα.

Ο σύζυγος της Νταγιάνα σώθηκε από το σεισμό ενώ το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερώς και ο σκύλος τους παραμένει αγνοούμενος.

Η οικογένεια σκοπεύει να ξαναχτίσει τη ζωή της από την αρχή μετά την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Μια μητέρα που ανασύρθηκε από τα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της στη Βενεζουέλα μαζί με το 18 ημερών μωρό της μίλησε στο BBC για το πώς ο γιος της τη βοήθησε να παραμείνει ζωντανή για 32 ώρες.

Η Νταγιάνα Πατίνο τόνισε πως ο μικρός Χουάν Νταβίντ «μου έδινε κίνητρο να μένω ξύπνια και σε εγρήγορση».

«Όσο εκείνος ζούσε, θα ζούσα κι εγώ. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι ανέπνεε ακόμη», ανέφερε.

Το βίντεο της διάσωσης έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον Χουάν Νταβίντ να γίνεται σύμβολο ελπίδας στη Βενεζουέλα, η οποία έχει πληγεί σφοδρά από τους διπλούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 1.450 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σε αυτό που ο μεταβατικός πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε ως τη «σκληρότερη φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, όμως οι ελπίδες για τον εντοπισμό περισσότερων επιζώντων μειώνονται.

Λεπτό προς λεπτό οι τρομακτικές ώρες κάτω από τα ερείπια

Σε κλινική στην πρωτεύουσα Καράκας, την Κυριακή, η Νταγιάνα περιέγραψε στο BBC τις τρομακτικές ώρες που έζησε κάτω από τα ερείπια, κρατώντας σφιχτά το μικρό της αγόρι και προσευχόμενη να σωθούν.

Βρισκόταν στο διαμέρισμά της στον όγδοο όροφο, στη βόρεια παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Έτρεξε αμέσως να αγκαλιάσει το μωρό της, πιστεύοντας πως επρόκειτο απλώς για «μια ελαφριά δόνηση».

«Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά, ένιωσα σαν να βυθιζόμουν σε νερό και χώμα, και ύστερα έπεσα στο λάκκο όπου και έμεινα. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου, γιατί ένιωθα ότι πετούσα. Συνθλίφτηκα πάνω σε έπιπλα», είπε.

Αμέσως, όπως ανέφερε, άρχισε να ουρλιάζει, αλλά σύντομα κατάλαβε πως κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει. «Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα ξοδέψω άδικα την ενέργειά μου. Θα φωνάξω όταν χρειαστεί, όταν ακούσω φωνές ή βήματα κοντά μου», είπε. «Δεν ξέρω πώς παρέμεινα τόσο ήρεμη, γιατί το αριστερό μου πόδι είχε παγιδευτεί κάτω από το τσιμέντο. Δεν μπορούσα να κινηθώ. Ο κρόταφός μου ήταν κολλημένος πάνω σε μια πέτρα».

Η Νταγιάνα είπε ότι ένιωσε για πρώτη φορά ελπίδα όταν βρήκε κάτω από τα ερείπια μια Βίβλο. «Από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου», ανέφερε.

Μέσα στο σκοτάδι των συντριμμιών, διέκρινε μια «μικρή δέσμη φωτός που έμοιαζε με το φεγγάρι». Όπως είπε, η διάσωσή της άρχισε όταν άκουσε τον αδελφό της να φωνάζει το όνομά της.

«Είπα στον εαυτό μου πως αυτή είναι η μοναδική μου ευκαιρία. Με όλη μου τη δύναμη φώναξα… Ούρλιαξα “είμαι εδώ” όσο πιο δυνατά μπορούσα και εκείνος μου είπε “σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω έξω”».

Τήρησε την υπόσχεσή του και ακολούθησε μια λεπτή και δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, με αποτέλεσμα μητέρα και μωρό να ανασυρθούν από τα ερείπια το βράδυ της Πέμπτης.

An 18 day old baby rescued from the earthquake rubble in Venezuela is handed back to the Father. Notice the joy and love on everyone’s face especially the Father… can you imagine how he feels right now? pic.twitter.com/LLOUiHWm37 — Leah Rain ✝️????️ (@LeahRain77) June 26, 2026

«Η στιγμή της διάσωσης ήταν ένα θαύμα»

Η Νταγιάνα τραυματίστηκε και στα δύο πόδια από τον σεισμό, ενώ ο Χουάν ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρούς τραυματισμούς. Ο σύζυγός της, ο Γκέρσον, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι και πάρκαρε το αυτοκίνητο όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Κατάφερε να πηδήξει πάνω από έναν φράχτη και να σωθεί.

Όταν είδε τι είχε απογίνει το κτίριο όπου έμεναν, φοβήθηκε το χειρότερο. Η στιγμή της διάσωσης της συζύγου και του μωρού του ήταν ένα «θαύμα», είπε.

Στο βίντεο της διάσωσης που κυκλοφόρησε ευρέως, ο Γκέρσον φαίνεται να κλείνει σφιχτά τα μάτια του και να γέρνει το κεφάλι προς τον ουρανό, την ώρα που αγκαλιάζει τον γιο του, συγκλονισμένος από τη συγκίνηση.

«Δεν περιγράφεται. Πίστευα ότι είχαν πεθάνει. Και όταν είδα τον γιο μου ένιωσα σαν να γεννήθηκα ξανά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Ένιωσα τη ζωή να επιστρέφει μέσα μου», είπε στο BBC για εκείνη τη στιγμή.

Το σπίτι του Γκέρσον και της Νταγιάνα έχει καταστραφεί, μαζί με όλα τους τα υπάρχοντα, ενώ είναι συντετριμμένοι επειδή ο σκύλος τους παραμένει αγνοούμενος. Ωστόσο λένε πως τώρα θα «αρχίσουν από το μηδέν».

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά είμαστε εδώ… Θα ξαναχτίσουμε όσα χάσαμε», υποσχέθηκε ο Γκέρσον.

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