Συγκλονιστική διάσωση στη Βενεζουέλα: Άνδρας σώθηκε μέσα από τα συντρίμμια και «ξέσπασε» σε κλάματα

Snapshot Άνδρας και ο γιος του απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί έπειτα από τέσσερις ημέρες κάτω από τα ερείπια διπλού σεισμού στη βόρεια Βενεζουέλα.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών στην παραθαλάσσια πόλη Καραβαγιέδα.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 1.450, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 3.150 και χιλιάδες οικογένειες έχουν πληγεί.

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, αν και ο αριθμός των αγνοουμένων έχει μειωθεί τις τελευταίες ώρες.

Συνολικά περίπου 61.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι από την έναρξη των σεισμών, με σημαντική μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Snapshot powered by AI

Για τέσσερις ημέρες έμεινε παγιδευμένος κάτω από τόνους ερειπίων. Όμως, όταν οι διασώστες κατάφεραν να τον βγάλουν ζωντανό, η ανακούφιση «μεταφράστηκε» σε δάκρυα και η κάμερα κατέγραψε μία στιγμή που αποτυπώνει την ανθρώπινη δύναμη μέσα στην απόλυτη καταστροφή που βιώνουν οι κάτοικοι της βόρειας Βενεζουέλας.

Άνδρας κι ο έφηβος γιος του απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια σχεδόν τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, στην Καραβαγιέδα, παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη πελώρια καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών έσωσαν τον νεαρό και τον πατέρα, σοκαρισμένους, κατάκοπους, γυμνούς, πάνω σε φορείο.

Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του κόσμου, διασώστες ανασύρουν ζωντανό έναν άνδρα. Τη στιγμή που απεγκλωβίζεται, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνηση και στην ένταση αυτής της λυτρωτικής στιγμής για εκείνον, «ξεσπά» σε λυγμούς.

?? STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Στους 1.450 ανέρχονται οι νεκροί, πάνω από 46.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι Αρχές ανακοίνωσαν νέα αύξηση του αριθμού των νεκρών. Παράλληλα, χιλιάδες τραυματίες και οικογένειες που έχουν πληγεί εξακολουθούν να χρειάζονται άμεση βοήθεια, ενώ, οι ζημιές σε κτήρια και κρίσιμες υποδομές είναι εκτεταμένες.

Σύμφωνα με τον ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 1.450, ενώ, οι τραυματίες φτάνουν τους 3.150. Παράλληλα, 12.721 οικογένειες έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή.

Ακόμη αγνοείται η τύχη 46.628 ανθρώπων, σύμφωνα με ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής αγνοουμένων.

Ο αριθμός των αγνοουμένων έχει μειωθεί τις τελευταίες ώρες, καθώς την Κυριακή (28/06) ξεπερνούσε τις 50.000. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 15.097 άνθρωποι που είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι, έχουν πλέον εντοπιστεί.

Συνολικά, από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι σεισμοί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι περίπου 61.000 άνθρωποι, αριθμός που επίσης παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη μέρα.

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