Δραματικές ώρες στη Βενεζουέλα: Πάνω από 46.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Snapshot Στη Βενεζουέλα αγνοούνται ακόμη 46.628 άνθρωποι μετά τους φονικούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, με πάνω από 15.000 αγνοούμενους να έχουν εντοπιστεί.

Περίπου 61.000 άνθρωποι δηλώθηκαν αρχικά ως αγνοούμενοι μετά τους σεισμούς, αριθμός που μειώνεται σταδιακά.

Διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να καταχωρούν στοιχεία αγνοουμένων για να βοηθήσει στις έρευνες. Snapshot powered by AI

Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να μετρά τις βαθιές πληγές της από τους καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης (24/06), με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να συνεχίζονται αδιάκοπα. Παρά το γεγονός ότι πάνω από 15.000 άνθρωποι έχουν ήδη εντοπιστεί, η αγωνία εντείνεται, καθώς δεκάδες χιλιάδες άλλοι δεν έχουν ακόμη βρεθεί.

Συγκεκριμένα, αγνοείται η τύχη 46.628 ανθρώπων, σύμφωνα με ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής αγνοουμένων.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να αναρτούν στοιχεία και την τελευταία γνωστή τοποθεσία των αγαπημένων τους προσώπων, με στόχο να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο αριθμός των αγνοουμένων έχει μειωθεί τις τελευταίες ώρες, καθώς την Κυριακή (28/06) ξεπερνούσε τις 50.000. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 15.097 άνθρωποι που είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι, έχουν πλέον εντοπιστεί.

Συνολικά, από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι σεισμοί, έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι περίπου 61.000 άνθρωποι, αριθμός που επίσης παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη μέρα.

Στους 1.450 ανέρχονται οι νεκροί από τους σεισμούς

Οι Αρχές ανακοίνωσαν νέα αύξηση του αριθμού των νεκρών. Παράλληλα, χιλιάδες τραυματίες και οικογένειες που έχουν πληγεί εξακολουθούν να χρειάζονται άμεση βοήθεια, ενώ οι ζημιές σε κτίρια και κρίσιμες υποδομές είναι εκτεταμένες.

Σύμφωνα με τον ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο, Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 1.450, ενώ, οι τραυματίες φτάνουν τους 3.150. Παράλληλα, 12.721 οικογένειες έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή.

Συνολικά 774 κτήρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Από αυτά, 189 υπέστησαν ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ, 585 έχουν υποστεί μερικές ζημιές.

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στο σύστημα υγείας, καθώς 38 νοσοκομεία έχουν πληγεί. Παράλληλα, ο Ροντρίγκες υποστήριξε ότι έχει παρασχεθεί βοήθεια σε 73.937 οικογένειες, ενώ, έχουν διανεμηθεί συνολικά 7.225.000 κιλά τροφίμων στις πληγείσες περιοχές.

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