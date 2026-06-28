Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό

Οι διασώστες από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία ανέσυραν τους δύο από τα ερείπια στην Καραμπαλέντα.

Μιχάλης Παπαδάκος

Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό

Ερείπια από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στις 25 Ιουνίου 2026

EFE/RONALD PENA R
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν ζωντανοί τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα.
  • Οι διασώστες από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία ανέσυραν τους δύο από τα ερείπια στην Καραμπαλέντα.
  • Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό αυξήθηκε σε 1.450.
  • 774 κτίρια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.
  • Περίπου 50.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.
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Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.

Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σήμερα σε 1.450, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000.

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