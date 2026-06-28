Βενεζουέλα: Σε 1.450 αυξήθηκαν οι νεκροί – Δραματική διάσωση 11χρονου έπειτα από επιχείρηση 6 ωρών

Snapshot Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 1.450, με 774 κτίρια να έχουν υποστεί ζημιές και 189 να έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Περίπου 70.000 άτομα αγνοούνται μετά τους σεισμούς, και οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται καθώς περνά ο χρόνος.

Ένα 11χρονο αγόρι διασώθηκε μετά από επιχείρηση 6 ωρών στη Λα Γκουάιρα, θαμμένο κάτω από συντρίμμια μήκους 3 μέτρων, ενώ ένα δεύτερο παιδί διασώθηκε νωρίτερα στην Καραμπαγέδα.

Η ομάδα διάσωσης της Κολομβίας, USAR COL1, χρησιμοποίησε εξειδικευμένη τεχνολογία και αποτελείται από 63 ειδικούς και 4 σκύλους, έχοντας πρόσφατα πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα INSARAG UN.

Οι σεισμοί σημειώθηκαν πριν από 85 ώρες και παρά τη μείωση των πιθανοτήτων, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες ανεύρεσης επιζώντων. Snapshot powered by AI

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων των δίδυμων φονικών σεισμών στη Βενεζουέλα καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια.

Ο απολογισμός ανήλθε σε 1.450 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, κάνοντας λόγο για 774 κτίρια που επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινώσει χθες, Σάββατο, ο Ροδρίγκες ήταν 1.430 νεκροί.

«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται σε περίπου 70.000. Όσο περνάει ο χρόνος τόσο εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί περισσότεροι εγκλωβισμένοι. Ήδη απεσταλμένος του BBC που βρίσκεται στην περιοχή ανέφερε ότι η μυρωδιά του θανάτου βρίσκεται παντού.

Ήδη έχουν περάσει 85 ώρες από τον πρώτο σεισμό στη Βενεζουέλα και είναι γνωστό ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντέξει χωρίς νερό για περισσότερες από 24 ώρες. Ωστόσο τα σωστικά συνεργεία δεν χάνουν την ελπίδα τους και επιμένουν ότι κάποιοι μπορεί να έχουν επιζήσει κάτω από τα ερείπια αν έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Νέα διάσωση 11χρονου

Ένα ακόμη 11χρονο αγόρι διασώθηκε σήμερα στη Λα Γκουάιρα, από την ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας. Η επιχείρηση διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες και το παιδί εντοπίστηκε κοντά στη μητέρα και την αδελφή του που ήταν νεκρές. Είχε θαφτεί κάτω από συντρίμμια μήκους 3 μέτρων.

«Μετά από τιτάνια προσπάθεια και τη χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας, οι διασώστες κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με το αγόρι και να πραγματοποιήσουν τη διάσωσή του. Η USAR COL-1, που ειδικεύεται στην αστική έρευνα και διάσωση, αποτελείται από 63 ειδικούς και 4 σκύλους. Η ομάδα αυτή επαναταξινομήθηκε πρόσφατα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα INSARAG-UN, μία από τις πιο απαιτητικές πιστοποιήσεις στον κόσμο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», ανέφερε η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) της Κολομβίας.

Ένα δεύτερο 11χρονο αγόρι είχε διασωθεί νωρίτερα στην πόλη Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας.

Η επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε περισσότερες από 72 ώρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Την είδηση ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, αναπτερώνοντας το ηθικό των σωστικών συνεργείων.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

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