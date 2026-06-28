Νέο «θαύμα» στη Βενεζουέλα: 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια

Snapshot Ένα 11χρονο αγόρι διασώθηκε ζωντανό από ταρείπια στην Καραμπαγέδα, από 72 ώρες μετά τους φονικούς σεισ στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα υπέστη δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κατάρρευση κτιρίων.

Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες έχουν καταγραφεί, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι οι απώλειες ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 10.000.

Οι οικονομικές ζημιές εκτιμώνται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 6% του ΑΕΠ της χώρας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι μακροπρόθεσμες συνέπειες και το κόστος ανοικοδόμησης.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ παραμένει κλειστό λόγω σοβαρών ζημιών. Snapshot powered by AI

Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας.

Η επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε περισσότερες από 72 ώρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Την είδηση ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, αναπτερώνοντας το ηθικό των σωστικών συνεργείων.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Το μήνυμα της προέδρου

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε η κυρία Ροδρίγκες στην πλατφόρμα X. Η ανάρτησή της συνοδευόταν από βίντεο που κατέγραφε τη στιγμή της διάσωσης του παιδιού. Η περιοχή της Καραμπαγέδα ανήκει στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, η οποία έχει υποστεί τις σοβαρότερες καταστροφές από τον εγκέλαδο.

Buenas noticias en medio de esta tragedia.



Varios uniformados de @BomberosBogota participaron, junto al resto del equipo USAR Colombia 1, en el rescate de Moisés, un niño de 11 años que estaba atrapado entre los escombros y fue encontrado con vida.



Tengo fe en que el equipo… pic.twitter.com/kBTBp7nlov — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 27, 2026

Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου

Το βράδυ της Τετάρτης η Βενεζουέλα βίωσε δύο διαδοχικές και σφοδρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών αντίστοιχα. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων και προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων κτιρίων. Εκτός από τη Λα Γκουάιρα, τεράστιες ζημιές έχουν καταγραφεί στην πρωτεύουσα Καράκας, καθώς και στις περιοχές Μιράντα, Αράγκουα, Καραμπόμπο και Φαλκόν.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ παραμένει κλειστό λόγω εκτεταμένων φθορών. Οι πρώτοι επίσημοι απολογισμοί έκαναν λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες, χωρίς να υπολογίζονται τα θύματα στη Λα Γκουάιρα. Ωστόσο οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί ραγδαία, με αμερικανικά μοντέλα εκτίμησης δεδομένων να υποδηλώνουν ότι οι απώλειες ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 10.000.

Βενεζουέλα: Οι ζημιές από τον διπλό σεισμό ισοδυναμούν περίπου με το 6% του ΑΕΠ

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) που ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

Η προκαταρκτική αυτή αξιολόγηση του UNDP, η οποία διεξήχθη τις ώρες που ακολούθησαν τους καταστροφικούς σεισμούς, βασίζεται κυρίως σε δορυφορικές εικόνες και δημογραφικά δεδομένα.

Το UNDP διευκρινίζει ότι η εκτίμησή του "δεν περιλαμβάνει τις ζημιές που προκλήθηκαν στις υποδομές, τις συνολικές οικονομικές συνέπειες ή το μακροπρόθεσμο κόστος της ανοικοδόμησης" και επισημαίνει ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι γενικά έως και τρεις φορές μεγαλύτερος.

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