Βενεζουέλα: «Ακούω τον γιο μου να κλαίει κάτω από τα συντρίμμια» - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Snapshot Σωστικά συνεργεία αγωνίζονται να φτάσουν σε εγκλωβισμένους στα συντρίμμια μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Η Αντρέινα Βαλέριο ακούει τον 2χρονο γιο της να κλαίει κάτω από τα ερείπια, μαζί με άλλα παιδιά και συγγενείς.

Ομάδες διάσωσης από το Ελ Σαλβαδόρ και την Ισπανία δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν στο κτίριο και δεν έχουν διασώσει κανέναν.

Οι οικογένειες σκάβουν στα ερείπια με τα χέρια και κατασκηνώνουν έξω από τα γκρεμισμένα κτίρια, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα για επιζώντες.

Οι πιθανότητες διάσωσης μειώνονται με το πέρασμα των ημερών, ενώ οι συγγενείς παραμένουν σε αγωνία και αναμένουν νέα. Snapshot powered by AI

Αγώνα δρόμου πραγματοποιούν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να φτάσουν σε όσους έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια μετά τους δίδυμους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι μαρτυρίες συγγενών που ακούνε τους δικούς τους ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα αλλά παραμένουν αβοήθητοι.

Αυτό συνέβη και στην Αντρέινα Βαλέριο η οποία την ημέρα των σεισμών έτρεξε από τη δουλειά για να βρει τον 2χρονο γιο της. Το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της στο σπίτι των πεθερικών της.

Όταν έφτασε εκεί, βρήκε μόνο τα ερείπια του κτιρίου. Ο κουνιάδος της, ο Σαμουέλ Μεντόζα, έψαχνε ανάμεσα στα ερείπια για τους αγαπημένους τους. Η Αντρέινα Βαλέριο βρισκόταν έξω από ένα γκρεμισμένο κτίριο το Σάββατο όταν μίλησε στο δίκτυο BBC.

Είπε ότι ο γιος και ο σύντροφός της ήταν ακόμα παγιδευμένοι μέσα στα συντρίμμια, μαζί με τη μητέρα, τον πατέρα, τους παππούδες και την αδελφή του συντρόφου της. Ωστόσο, δεν είχε χάσει την ελπίδα της.

Η Αντρέινα και ο Σαμουέλ είπαν ότι υπήρχαν και άλλα παιδιά παγιδευμένα στο κτίριο: ένα 9χρονο αγόρι ονόματι Λούκας και ένα 3χρονο κοριτσάκι ονόματι Αράνζα.

Ομάδες διάσωσης από το Ελ Σαλβαδόρ και την Ισπανία έφτασαν στον τόπο του συμβάντος το Σάββατο, αλλά δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν είχε διασωθεί από το κτίριο.

Το πρώτο πρωί μετά τους σεισμούς, ο Σαμουέλ είπε ότι «άκουσα τη φωνή μιας γυναίκας, κάποιας που δεν κατάλαβα αρχικά τι έλεγε, και η μόνη λέξη ήταν “βοήθεια”».

Την επόμενη μέρα, όταν η Αντρέινα επέστρεψε, άκουσε ένα μωρό να κλαίει. «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο γιος μου είναι ζωντανός. Πιστεύω ότι είναι ο γιος μου. Και ξέρω ότι ο γιος μου θα τα καταφέρει, όπως και η οικογένειά του», ανέφερε η Αντρέινα Βαλέριο.

«Η ελπίδα είναι το μόνο που τους έχει απομείνει»

Η Αντρέινα και ο Σαμουέλ είναι μόνο δύο από τις επιζώντες που αναζητούν τους αγαπημένους τους στα ερείπια και διατηρούν την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να σωθούν αν και όσο περνούν οι μέρες οι πιθανότητες διάσωσης δεν είναι με το μέρος τους.

Οι οικογένειες σκάβουν στα ερείπια με τα γυμνά τους χέρια στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια περιοχή που είναι μία από τις πιο σοβαρά πληγείσες περιοχές των σεισμών. Πολλοί συγγενείς κατασκηνώνουν έξω από τα ερείπια των κτιρίων όπου βρίσκονται τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Είναι εξαντλημένοι από την έλλειψη ύπνου και έχουν βραχνιάσει επειδή φωνάζουν στα ερείπια για να βρουν επιζώντες.

Ο ανταποκριτής του Sky News στο Καράκας, Τζέιμς Μάθιους ανέφερε ότι εξανεμίζονται οι ελπίδες στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Για τους συγγενείς των εγκλωβισμένων είπε ότι «έχουν συγκεντρωθεί σε αυτόν τον δρόμο από τους σεισμούς της Τετάρτης, περιμένοντας νέα από πρώτο χέρι. Το Σαββατοκύριακο μετά την καταστροφή, ξέρουν ότι ελπίζουν σε ένα θαύμα. Αλλά εδώ, η ελπίδα είναι το μόνο που τους έχει απομείνει».

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