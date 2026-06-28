Βενεζουέλα: Ο ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

Snapshot Ο ποδοσφαιριστής Λούκας Τρέχο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Οι σοροί της οικογένειάς του εντοπίστηκαν μετά από 74 ώρες αναζήτησης στα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτηρίου στην Πλάγια Γκράντε.

Ο Τρέχο είχε αναζητήσει δημόσια πληροφορίες για την οικογένειά του λίγες ώρες μετά τον σεισμό, εκφράζοντας την αγωνία του.

Η ομάδα του, Marítimo de La Guaira, επιβεβαίωσε την τραγική απώλεια και ζήτησε σεβασμό προς τους συγγενείς και συμπαίκτες του. Snapshot powered by AI

Μέσα στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στα συντρίμμια του φονικού δίδυμου mega σεισμού στη Βενεζουέλα, είναι και η οικογένεια του ποδοσφαιριστή Λούκας Τρέχο.

Ο Αργεντινός άσος, ο οποίος έχει περάσει κι από τη χώρα μας για πολλά χρόνια, παίζοντας σε Ατρόμητο, Εθνικό Αστέρα κι Αιγάλεω, έχασε στον φονικό σεισμό τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά. Οι σοροί τους, εντοπίστηκαν το Σάββατο το βράδυ στα συντρίμμια, με τον ποδοσφαιριστή να βιώνει μια ασύλληπτη τραγωδία που δεν μπορεί να την χωρέσει ο ανθρώπινος νους.

Λίγες ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο Τρέχο είχε κάνει ανάρτηση αναζητώντας πληροφορίες για την οικογένειά του. «Το κτήριό μας στην Πλάγια Γκράντε κατέρρευσε. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε γι’ αυτούς και κοινοποιήστε αυτό το μήνυμα σε περίπτωση που κάποιος τους είδε. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν εκεί. Παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου», έγραψε ο Αργεντίνος άσος της Marítimo de La Guaira.

Δυστυχώς, η οικογένειά του, βρισκόταν μέσα στο κτήριο το οποίο κατέρρευσε και άπαντες βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας και επίσης ποδοσφαιριστή, Έντσον Τορτολέρο, οι σοροί της συζύγου και των παιδιών του εντοπίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου κάτω από τα συντρίμμια. Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε λίγο αργότερα και η ομάδα του, η Marítimo de La Guaira, με μια λιτή ανακοίνωση.

«Η Club Sport Marítimo La Guaira εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια που υπέστη η οικογένεια του Λούκας Τρέχο. Ζητούμε σεβασμό προς τους συγγενείς και τους συμπαίκτες του. Έπειτα από 74 ώρες αναζήτησης, εντοπίστηκαν νεκροί», ανέφερε ο σύλλογος.