Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν στρατιώτες να σκάβουν στα συντρίμμια
Εξαγριωμένοι κάτοικοι ανάγκασαν στρατιωτικούς να αφήσουν τα όπλα και να βοηθήσουν στις έρευνες μέσα στα συντρίμμια.
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- Εξαγριωμένοι κάτοικοι στη Βενεζουέλα ανάγκασαν στρατιώτες να αφήσουν τα όπλα και να βοηθήσουν στις έρευνες στα συντρίμμια μετά από σεισμό.
- Το περιστατικό συνέβη στην Ταναγουαρένα, όπου οι στρατιώτες κρίθηκαν παθητικοί από τους κατοίκους.
- Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.450, με 189 κτίρια να έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.
- Περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.
- Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται όσο περνά ο χρόνος.
Εξαγριωμένοι κάτοικοι σεισμόπληκτης περιοχής στη Βενεζουέλα ανάγκασαν την Κυριακή στρατιωτικούς να αφήσουν τα όπλα και να συμμετάσχουν με τσάπες και φτυάρια στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ταναγουαρένα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Κάτοικοι, αγανακτισμένοι από την παθητική στάση της μονάδας, κάλεσαν τους στρατιωτικούς να συνδράμουν στις έρευνες σε κτίριο που είχε καταρρεύσει.
«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναξε ένας άνδρας προς στρατιωτικό, παρουσία δεκάδων κατοίκων.
Ο επίσημος απολογισμός στη Βενεζουέλα είχε φθάσει την Κυριακή τους 1.450 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 189 κτίρια είχαν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες.