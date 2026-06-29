Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν στρατιώτες να σκάβουν στα συντρίμμια

Snapshot Εξαγριωμένοι κάτοικοι στη Βενεζουέλα ανάγκασαν στρατιώτες να αφήσουν τα όπλα και να βοηθήσουν στις έρευνες στα συντρίμμια μετά από σεισμό.

Το περιστατικό συνέβη στην Ταναγουαρένα, όπου οι στρατιώτες κρίθηκαν παθητικοί από τους κατοίκους.

Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.450, με 189 κτίρια να έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.

Περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται όσο περνά ο χρόνος. Snapshot powered by AI

Εξαγριωμένοι κάτοικοι σεισμόπληκτης περιοχής στη Βενεζουέλα ανάγκασαν την Κυριακή στρατιωτικούς να αφήσουν τα όπλα και να συμμετάσχουν με τσάπες και φτυάρια στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών, τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ταναγουαρένα, στην πολιτεία Λα Γουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Κάτοικοι, αγανακτισμένοι από την παθητική στάση της μονάδας, κάλεσαν τους στρατιωτικούς να συνδράμουν στις έρευνες σε κτίριο που είχε καταρρεύσει.

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναξε ένας άνδρας προς στρατιωτικό, παρουσία δεκάδων κατοίκων.

#URGENTE | En Tanaguarena, La Guaira, un familiar de una familia atrapada en el derrumbe de un edificio, en medio de la desesperación, exclama: “Pa echarnos plomo y coñazo sí”, reflejando la tensión y el dolor de la espera.



Vía la periodista Maryorin Méndez. pic.twitter.com/QeKb84EGB1

— freddyzur (@freddyzur) June 28, 2026



Ο επίσημος απολογισμός στη Βενεζουέλα είχε φθάσει την Κυριακή τους 1.450 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 189 κτίρια είχαν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

URGENTE | Han pasado tres días y 18 horas desde el suceso, y en Tanaguarena, La Guaira, NADIE ha hecho acto de presencia. Sus habitantes necesitan ayuda con urgencia. pic.twitter.com/hqq1Nu6lmO

— Cesar Moya (@zuricht94) June 28, 2026



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ώρες.