Βενεζουέλα: Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοουμένους – Στους 1.450 οι νεκροί

Snapshot Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450, με δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους.

Περισσότεροι από 2.600 ξένοι διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες συνεχίζονται παρά τις μειωμένες πιθανότητες επιβίωσης μετά τις πρώτες 72 ώρες.

Περισσότερα από 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ περίπου 12.721 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ειδικά στη Λα Γουάιρα, την περιοχή με τις μεγαλύτερες ζημιές.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για μια εβδομάδα, η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στο 75% της περιοχής και δημιουργούνται καταυλισμοί για τους αστέγους.

Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας, Αμουάι, σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω διακοπής ρεύματος, επιβαρύνοντας την κατάσταση μετά την καταστροφή. Snapshot powered by AI

Με τις ελπίδες να λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρρευσαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Ο επίσημος απολογισμός έφθασε την Κυριακή τους 1.450 νεκρούς, αυξημένος κατά 20 μέσα σε μία ημέρα. Ακόμη 3.150 άνθρωποι νοσηλεύονται με τραύματα, 12.721 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει.

Το μεγαλύτερο βάρος των καταστροφών εντοπίζεται στη Λα Γουάιρα, τη βόρεια παράκτια πολιτεία που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας. Ολόκληρα κτήρια έχουν μετατραπεί σε σωρούς από τσιμέντο, χώμα και μπάζα, ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Ελπίδα μέσα από τα συντρίμμια

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερες από 72 ώρες από τους σεισμούς, οι επιχειρήσεις δεν έχουν σταματήσει.

«Σήμερα ανασύραμε ανθρώπους ζωντανούς και γι’ αυτό οι έρευνες συνεχίζονται. Δεν χάνουμε την ελπίδα», δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες.

Την Κυριακή, ένας πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές είχαν ανακοινώσει τη διάσωση τουλάχιστον 33 ανθρώπων, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά.

Αμερικανικά σωστικά συνεργεία εντόπισαν και απεγκλώβισαν ένα βρέφος, ενώ ομάδα από την Κολομβία κατάφερε να σώσει ένα 11χρονο αγόρι που βρισκόταν παγιδευμένο σε βάθος περίπου τριών μέτρων.

Το παιδί, ο Μοϊσές, ανασύρθηκε με σπασμένο χέρι. Τα μάτια του είχαν καλυφθεί με ύφασμα για να προστατευθούν από το απότομο φως. Η μητέρα και η αδελφή του δεν επέζησαν.

Άλλο ένα 11χρονο αγόρι διασώθηκε από μεξικανική ομάδα σε κτίριο που είχε καταρρεύσει στην Καραβαγιέδα.

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μετά τις πρώτες τρεις ημέρες μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί.

«Υπάρχει ένα παράθυρο περίπου 72 ωρών. Μετά, οι πιθανότητες διάσωσης επιζώντων περιορίζονται», ανέφερε ο επικεφαλής της ελβετικής αποστολής, Σεμπάστιαν Όιγκστερ.

Η ομάδα του, αποτελούμενη από 80 διασώστες και οκτώ εκπαιδευμένους σκύλους, εντόπισε σημάδια ζωής σε αρκετά σημεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι εγκλωβισμένοι δεν κατέστη δυνατό να ανασυρθούν εγκαίρως.

Περισσότεροι από 2.600 διασώστες από το εξωτερικό έχουν ήδη φθάσει στη χώρα. Τις πρώτες ημέρες, πάντως, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είχε αναληφθεί από συγγενείς, κατοίκους και εθελοντές, οι οποίοι κατήγγειλαν έλλειψη βαρέων μηχανημάτων και περιορισμένη παρουσία των κρατικών υπηρεσιών.

Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ασαφής.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για εκατοντάδες ανθρώπους που αγνοούνται ή έχουν εγκλωβιστεί, όμως σε διαδικτυακή πλατφόρμα που προωθεί η αντιπολίτευση είχαν καταχωριστεί την Κυριακή σχεδόν 50.000 ονόματα. Μία ημέρα νωρίτερα, ο αντίστοιχος αριθμός ξεπερνούσε τις 55.000.

Η αμερικανική γεωλογική υπηρεσία εκτίμησε ότι οι νεκροί από τους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 10.000, γεγονός που θα τους κατέτασσε ανάμεσα στους φονικότερους που έχουν πλήξει τη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

Κλειστά τα σχολεία – Στο 75% η ηλεκτροδότηση

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για ακόμη μία εβδομάδα.

Παράλληλα, συστάθηκε προεδρική επιτροπή που θα ελέγξει την κατάσταση των κτιρίων και θα αποφασίσει ποια από αυτά μπορούν να κατοικηθούν με ασφάλεια.

Στη Λα Γουάιρα έχει αποκατασταθεί περίπου το 75% της ηλεκτροδότησης. Οι Αρχές προσπαθούν επίσης να δημιουργήσουν καταυλισμούς για όσους έχασαν τα σπίτια τους ή δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτά.

Η κυβέρνηση περιόρισε την πρόσβαση στον δρόμο προς τη Λα Γουάιρα, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κίνηση από εθελοντές και οχήματα που μετέφεραν βοήθεια εμπόδιζε τη διέλευση ασθενοφόρων και σωστικών συνεργείων.

Διεθνής βοήθεια

Ο Πάπας Λέων εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τους πληγέντες και ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πακέτο βοήθειας ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον των 150 εκατ. δολαρίων που έχει ήδη δεσμεύσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, ωστόσο, θεωρούν ότι η επιστροφή της αμέσως μετά την καταστροφή είναι πρόωρη.

Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο

Στα προβλήματα που προκάλεσαν οι σεισμοί προστέθηκε και η διακοπή λειτουργίας του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας.

Το διυλιστήριο Αμουάι, δυναμικότητας 645.000 βαρελιών ημερησίως, σταμάτησε τη λειτουργία του την Κυριακή, έπειτα από εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στη δυτική πολιτεία Φαλκόν.

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