Βενεζουέλα: Εθελοντές από τη Θεσσαλονίκη αναχωρούν για να συνδράμουν στο έργο των διασωστών

Στη Βενεζουέλα μεταβαίνει ομάδα εθελοντών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ώστε να συνδράμει στο έργο των διασωστών, στις περιοχές που επλήγησαν από τον διπλό σεισμό.

Αρχικά θα αναχωρήσουν για την Κωνσταντινούπολη και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφού τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες, όπως και ο εμβολιασμός τους και τα απαραίτητα χαρτιά, θα μεταβούν στη Βενεζουέλα.

Η ομάδα των εθελοντών αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα έχουν μαζί τους και σκυλιά, εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα, παραμένουν -σύμφωνα με εκτιμήσεις- χιλιάδες.

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