Απόγνωση στη Βενεζουέλα: Μετά τους φονικούς σεισμούς οι καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο

Snapshot Έντονες βροχοπτώσεις στη Βενεζουέλα προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και σοβαρές πλημμύρες στην πολιτεία Πορτογκουέζα.

Πάνω από 100 οικογένειες στον δήμο Ούντα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών.

Ο δήμος Τσαμπασκούεν κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με 350 άτομα άστεγα και ζημιές σε τουλάχιστον δύο σχολεία.

Η πλημμυρική κρίση ακολουθεί λίγες εβδομάδες μετά από προηγούμενη καταιγίδα που προκάλεσε θάνατο και καταστροφές στην ίδια περιοχή.

Οι πλημμύρες επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση μετά τους φονικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Snapshot powered by AI

Η βιβλική καταστροφή από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου δεν ήταν αρκετή όπως φαίνεται στη Βενεζουέλα.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ώρες, πολλά ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν στην πολιτεία Πορτογκουέζα, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καράκας.

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα, αλλά οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε δρόμους, ειδικά στον δήμο Ούντα, όπου πάνω από 100 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα οποία είχαν πλημμυρίσει από το νερό.

Η συντονίστρια του Vente Venezuela στην πολιτεία Πορτογκουέζα, Μαρία Οροπέζα, προειδοποίησε ότι ο δήμος Τσαμπασκούεν «βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ότι οι βροχές έχουν πλήξει αρκετές περιοχές της πόλης, αφήνοντας 350 άτομα άστεγα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η υπερχείλιση ποταμού έχει προκαλέσει πλημμύρες και ζημιές σε τουλάχιστον δύο σχολεία.

Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συμβαίνει λιγότερο από δύο μήνες μετά από μια άλλη καταιγίδα που προκάλεσε έναν θάνατο και ζημιές στην ίδια περιοχή.

?? ÚLTIMA HORA: Emergencia en Portuguesa, Venezuela.



Fuertes precipitaciones provocan graves inundaciones y desbordamientos de ríos en Chabasquén. pic.twitter.com/wRgH3HUiMr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 28, 2026

?? Venezuela is now dealing with catastrophic flooding on top of the earthquake damage with thousands still missing and entire communities that were already destroyed now underwater.



They literally can't catch a breath.



Writer: Oliverpic.twitter.com/KygHljfy7u — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 29, 2026

FLASH FLOODS HIT VENEZUELA: MONSEÑOR JOSÉ VICENTE DE UNDA UNDER WATER



​CARACAS — Torrential rainfalls have triggered devastating flash floods in the Monseñor José Vicente de Unda municipality, Portuguesa state.



​The Chabasquencito River and local streams burst their banks,… pic.twitter.com/zTX7DD8bX9 — Inside the conflict (@InsidConflict) June 29, 2026

Natural disasters continue to plague Venezuela.



In the state of Portuguesa, a river overflowed its banks after an eight-hour downpour, destroying houses and roads.



No information on casualties yet. pic.twitter.com/pyoouPJtIB — Chay Bowes (@BowesChay) June 29, 2026

?VENEZUELA ??| A new tragedy has struck #Venezuela as the country grapples with the aftermath of the June 24 twin earthquakes : heavy rains are severely affecting several communities in Venezuela #Portuguesa State, causing massive flooding and numerous landslides. pic.twitter.com/XxGDL0NFu3 — Nanana365 (@nanana365media) June 29, 2026

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