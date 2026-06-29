Απόγνωση στη Βενεζουέλα: Μετά τους φονικούς σεισμούς οι καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ώρες, πολλά ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν στην πολιτεία Πορτογκουέζα
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- Έντονες βροχοπτώσεις στη Βενεζουέλα προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και σοβαρές πλημμύρες στην πολιτεία Πορτογκουέζα.
- Πάνω από 100 οικογένειες στον δήμο Ούντα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω πλημμυρών.
- Ο δήμος Τσαμπασκούεν κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με 350 άτομα άστεγα και ζημιές σε τουλάχιστον δύο σχολεία.
- Η πλημμυρική κρίση ακολουθεί λίγες εβδομάδες μετά από προηγούμενη καταιγίδα που προκάλεσε θάνατο και καταστροφές στην ίδια περιοχή.
- Οι πλημμύρες επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση μετά τους φονικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.
Η βιβλική καταστροφή από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου δεν ήταν αρκετή όπως φαίνεται στη Βενεζουέλα.
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ώρες, πολλά ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν στην πολιτεία Πορτογκουέζα, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καράκας.
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα, αλλά οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε δρόμους, ειδικά στον δήμο Ούντα, όπου πάνω από 100 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα οποία είχαν πλημμυρίσει από το νερό.
Η συντονίστρια του Vente Venezuela στην πολιτεία Πορτογκουέζα, Μαρία Οροπέζα, προειδοποίησε ότι ο δήμος Τσαμπασκούεν «βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και ότι οι βροχές έχουν πλήξει αρκετές περιοχές της πόλης, αφήνοντας 350 άτομα άστεγα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η υπερχείλιση ποταμού έχει προκαλέσει πλημμύρες και ζημιές σε τουλάχιστον δύο σχολεία.
Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συμβαίνει λιγότερο από δύο μήνες μετά από μια άλλη καταιγίδα που προκάλεσε έναν θάνατο και ζημιές στην ίδια περιοχή.