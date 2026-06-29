Βενεζουέλα: Νέα διάσωση 21χρονου – Ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια επί 106 ώρες

Snapshot Ο 21χρονος Aaron Levi Cantillo Vargas διασώθηκε μετά από 106 ώρες παγίδευσης κάτω από συντρίμμια στην Λα Γκουάιρα.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού διήρκησε 43 ώρες και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της παρουσίας της σορού ενός άλλου ανθρώπου μεταξύ του διασώστη και του νεαρού.

Οι ομάδες διάσωσης από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ συνεργάστηκαν για να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, γιατρός χορήγησε υγρά στον παγιδευμένο για να τον κρατήσει ενυδατωμένο πριν τον απεγκλωβισμό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι διασώσεις παγιδευμένων στα συντρίμμια μετά από τους δίδυμους φονικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα, οι οποίες δίνουν κουράγιο και ελπίδα σε σωστικά συνεργεία και συγγενείς.

Μετά από μία επιχείρηση που διήρκησε 43 ώρες οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 21χρονο Aaron Levi Cantillo Vargas, ο οποίος είχε θαφτεί κάτω από συντρίμμια πολυκατοικίας στην Λα Γκουάιρα.

Η διάσωση έγινε από τις ομάδες της Βενεζουέλας, του Μεξικού και το Ελ Σαλβαδόρ, που κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αρχικά τον εντόπισαν αλλά η επιχείρηση καθυστέρηση γιατί ανάμεσα στους διασώστες και τον 21χρονο βρισκόταν η σορός ενός ανθρώπου.

Πρώτα έπρεπε να ανασυρθεί η σορός και μετά οι διασώστες να ξεκινήσουν τον απεγκλωβισμό του 21χρονου. Στο διάστημα αυτό γιατρός κατάφερε να του χορηγήσει υγρά και να τον κρατήσει ενυδατωμένο μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι διασώστες.

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