Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα

«Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας»

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τους πληγέντες από το σεισμό στη Βενεζουέλα

Ο Ερυθρός Σταυρός συμβάλλει στις επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συγκεντρώνει χρήματα για τη βοήθεια των πληγέντων από τον σεισμό στη Βενεζουέλα.
  • Τα χρήματα θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας για παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους.
  • Οι δωρεές γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην EUROBANK με την ένδειξη «Venezuela».
  • Για πληροφορίες σχετικά με τις δωρεές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 36 09 825 και 210 36 11 425 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.), αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο φονικός σεισμός που έπληξε την Βενεζουέλα την Τετάρτη (24/6) και τους χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες για συγκέντρωση χρημάτων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη την χώρα.

Τράπεζα: EUROBANK Δικαιούχος: Ελληνικό

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά τους πληγέντες της Βενεζουέλας, να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Ένδειξη: «Venezuela»
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 36 09 825 και 210 36 11 425

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Venezuela».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 36 09 825 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: https://www.redcross.gr.

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