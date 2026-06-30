Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που καταρρέει κτήριο ενώ έντρομοι κάτοικοι τρέχουν να σωθούν

Snapshot Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 5.034 έχουν τραυματιστεί από τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα.

Ένα πολυώροφο κτήριο κατέρρευσε στο Καράκας κατά τη διάρκεια των σεισμών, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι δηλώνονται ως αγνοούμενοι, με τον αριθμό των θυμάτων να αναμένεται να αυξηθεί.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες στα ερείπια της Λα Γουάιρα, παρά το πέρασμα σχεδόν πέντε ημερών από τους σεισμούς.

Η διεθνής κοινότητα έχει παράσχει βοήθεια από 24 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διασωστών και εκπαιδευμένων σκύλων για έρευνα. Snapshot powered by AI

Ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ένα πολυώροφο κτήριο καταρρέει στο Καράκας της Βενεζουέλας, ενώ έντρομοι κάτοικοι τρέχουν για να σωθούν, κατά την διάρκεια των δύο καταστροφικών σεισμών 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν την χώρα, το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου.

Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της χώρας, ενώ τουλάχιστον 5.034 άτομα έχουν τραυματιστεί. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 40.000 έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DaLAzcGSvRR/

Σχεδόν πέντε ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, διασώστες και πολίτες συνεχίζουν να ψάχνουν για επιζώντες στα ερείπια της Λα Γουάιρα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών.

Οι οργανώσεις αρωγής επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από μια φυσική καταστροφή είναι οι πιο κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων. Οι πιθανότητες επιβίωσης, πάντως, μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια -εφόδια, διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την έρευνα- από 24 χώρες.

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