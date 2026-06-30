Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί – Φόβοι για μακρά ανθρωπιστική κρίση

Snapshot Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρούς σεισμούς, με τις έρευνες για εγκλωβισμένους να συνεχίζονται κυρίως στη Λα Γουάιρα.

Νέος μετασεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη βόρεια πολιτεία Λα Γουάιρα, προκαλώντας πανικό στο Καράκας, ενώ έχουν καταγραφεί πάνω από 600 μετασεισμοί από την περασμένη Τετάρτη.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στην οργάνωση της μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και υπάρχουν περιορισμοί στους οικονομικούς πόρους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια και 300 διασώστες, ενώ συνδράμουν στις επισκευές υποδομών και στη διαχείριση αεροπορικής κυκλοφορίας.

Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εκτιμήσεων της κυβέρνησης και διεθνών οργανισμών σχετικά με τον αριθμό των πληγέντων και τη ζημιά σε κτίρια, ενώ η ενημέρωση από τις αρχές περιορίζεται και ο Τύπος αντιμετωπίζει εμπόδια. Snapshot powered by AI

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύουν στη Βενεζουέλα, πέντε ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και άφησαν πίσω τους περισσότερους από 1.700 νεκρούς.

Κάτοικοι και σωστικά συνεργεία συνέχισαν και τη Δευτέρα να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια κτιρίων, κυρίως στη Λα Γουάιρα, την περιοχή που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Οι οργανώσεις αρωγής επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από μια φυσική καταστροφή είναι οι πιο κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων. Οι πιθανότητες επιβίωσης, πάντως, μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε νερό και τροφή.

Το βάρος μετατοπίζεται πλέον και στην επόμενη ημέρα. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, ενώ παραμένουν τα ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση, που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς, μπορεί να συντονίσει μια επιχείρηση στήριξης που ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.

Μετασεισμός 4,6 Ρίχτερ

Στο μεταξύ, νέος μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα στη βόρεια πολιτεία Λα Γουάιρα, σε απόσταση περίπου 27 χιλιομέτρων βόρεια της Καραβαγιέδα, σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν καταγράφηκαν νέες ζημιές. Η δόνηση, ωστόσο, έγινε αισθητή στο Καράκας και έβγαλε έντρομους κατοίκους στους δρόμους.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από την περασμένη Τετάρτη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 600 μετασεισμοί.

Πίεση στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της καταστροφής

Απέναντι στις επικρίσεις ότι η κρατική αντίδραση ήταν αργή και ανεπαρκής, κυβερνητικά στελέχη προβάλλουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης.

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί μοίρασαν τη Δευτέρα κονσέρβες τόνου και κράκερ σε εκτοπισμένους κατοίκους στη Λα Γουάιρα.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στο 90% της πολιτείας και ότι έχουν δημιουργηθεί 15 προσωρινοί καταυλισμοί.

Όπως ανέφερε, οι τεχνικές υπηρεσίες ελέγχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δημοσίευσε βίντεο από τη διάσωση άνδρα που ανασύρθηκε από τα ερείπια έπειτα από επιχείρηση 43 ωρών. «Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη της ελπίδας», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Cada vida salvada es una victoria de la esperanza. Más de 25 mil bomberos, rescatistas, policías, militares, brigadistas activos y desplegados atendiendo a todos los afectados por los sismos. pic.twitter.com/5mT7vgmOfd

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 29, 2026



Οι διασώσεις, πάντως, λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες. Στα σημεία των ερευνών, οικογένειες εξακολουθούν να περιμένουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Αμερικανική βοήθεια άνω των 300 εκατ. δολαρίων

Δεκάδες χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα, ενώ αυξάνονται οι προσδοκίες για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι περίπου 300 Αμερικανοί διασώστες επιχειρούν ήδη στη χώρα και ότι καθημερινά φθάνουν περίπου 24 στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 με εφόδια.

Η οικονομική στήριξη των ΗΠΑ έχει πλέον ξεπεράσει τα 300 εκατ. δολάρια.

Ο αμερικανικός στρατός συνδράμει επίσης στις επισκευές του λιμανιού της Λα Γουάιρα, ώστε να μπορούν να φθάνουν μεγαλύτερες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας διά θαλάσσης.

Παράλληλα, βοηθά στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς μέρος του πύργου ελέγχου στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ καταστράφηκε από τους σεισμούς.

Δεν θεωρείται, ωστόσο, πιθανό η κυβέρνηση Τραμπ να χορηγήσει προσωρινή ανθρωπιστική προστασία στους Βενεζουελάνους που βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με πολίτες άλλων χωρών που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Τεράστια απόκλιση στις εκτιμήσεις για τις ζημιές

Η πραγματική έκταση της καταστροφής παραμένει ασαφής, ενώ οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες διεθνών οργανισμών.

Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ότι οι σεισμοί έχουν επηρεάσει συνολικά 15.866 ανθρώπους.

Τα Ηνωμένα Έθνη, αντίθετα, εκτιμούν ότι έως και 6,8 εκατομμύρια από τους σχεδόν 30 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας μπορεί να έχουν επηρεαστεί, είτε επειδή εκτοπίστηκαν είτε επειδή έχασαν την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Βενεζουέλας υπολογίζει ότι θα χρειαστεί να στηρίξει τουλάχιστον 300.000 ανθρώπους για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μεγάλη είναι η απόκλιση και ως προς τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για 855 κατεστραμμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια, ενώ προκαταρκτική αξιολόγηση της NASA εκτιμά ότι οι ζημιές μπορεί να αφορούν 58.870 κτίσματα.

Η εκτίμηση βασίστηκε σε δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος Sentinel-1, το οποίο μπορεί να εντοπίζει μεταβολές στις υποδομές.

Περιορισμοί στην ενημέρωση

Οι επίσημες ανακοινώσεις γίνονται συνήθως με σύντομες τηλεοπτικές δηλώσεις, χωρίς τη δυνατότητα ερωτήσεων από δημοσιογράφους.

Η ένωση Τύπου της Βενεζουέλας κατήγγειλε επίσης ότι το υπουργείο Επικοινωνίας περιόρισε για 48 ώρες την πρόσβαση ορισμένων ξένων δημοσιογράφων στη Λα Γουάιρα, επικαλούμενο την ανάγκη να περιοριστεί ο θόρυβος στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Η ένωση ζήτησε να αρθεί το μέτρο, προειδοποιώντας ότι όσο περνά ο χρόνος μπορεί να επιδεινωθεί η υγειονομική κατάσταση και ότι η χώρα χρειάζεται έγκαιρη και επιβεβαιωμένη ενημέρωση.

Λόγω της σύγχυσης και των προβλημάτων στις τηλεπικοινωνίες, πολλοί κάτοικοι καταφεύγουν σε ανεξάρτητες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για να δηλώσουν αγνοουμένους.

Σε μία από αυτές είχαν καταχωριστεί περισσότερα από 50.000 ονόματα, χωρίς να είναι γνωστό πόσοι από αυτούς έχουν στο μεταξύ εντοπιστεί.