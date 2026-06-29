Βενεζουέλα: Περισσότεροι από 1.700 νεκροί – Ο ΟΗΕ προμηθεύεται 10.000 σάκους για πτώματα

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο φονικούς σεισμούς

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βενεζουέλα: Περισσότεροι από 1.700 νεκροί – Ο ΟΗΕ προμηθεύεται 10.000 σάκους για πτώματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι νεκροί από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα έχουν ξεπεράσει τους 1.700, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων διάσωσης.
  • Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πάνω από 15.000 έμειναν άστεγοι από την καταστροφή.
  • Ο ΟΗΕ προμηθεύεται 10.000 σάκους για τη μεταφορά πτωμάτων, καθώς η εκτίμηση για τις απώλειες αυξάνεται.
  • Ορισμένες περιοχές, όπως το Ελ Χουνκίτο, δεν έχουν λάβει ακόμα κρατική βοήθεια, με τους κατοίκους να καλούνται να αυτοσχεδιάσουν για βασικές ανάγκες.
  • Η διεθνής βοήθεια προσανατολίζεται κυρίως στην επαρχία Λα Γουάιρα, και 24 χώρες έχουν ήδη στείλει εφόδια και διασώστες στη Βενεζουέλα.
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Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα έχει αυξηθεί σε περισσότερους από 1.700 ανθρώπους, δήλωσε τη Δευτέρα ο βουλευτής, Χόρχε Ροντρίγκες.

Περισσότεροι από 5.000 τραυματίστηκαν από την καταστροφή, ενώ περισσότεροι από 15.000 έμειναν άστεγοι, πρόσθεσε ο Ροντρίγκες σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση.

Παράλληλα τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) προμηθεύονται 10.000 σάκους μεταφοράς πτωμάτων στο πλαίσιο της επιχείρησης διάσωσης που διεξάγουν στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον μόνιμο συντονιστή ανθρωπιστικών υποθέσεων του Οργανισμού.

Ο Τζιανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τιντάρο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι αν και σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυριακής το βράδυ 1.450 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στους σεισμούς, ο αριθμός αυτός «αναπόφευκτα και δυστυχώς» θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ανέφερε ότι ο ΟΗΕ, σε συνεννόηση με τις αρχές, εργάζεται με βάση την εκτίμηση ότι θα χρειαστεί να προμηθευτεί 10.000 σάκους για πτώματα.

«Είναι πολύ λυπηρό και ελπίζουμε ειλικρινά ότι ο αριθμός θα είναι μικρότερος από αυτόν, και γι’ αυτό επικεντρωνόμαστε τώρα στις επιχειρήσεις διάσωσης», δήλωσε ο Τιντάρο.

Πέντε ημέρες μετά περιμένουν να φτάσει η βοήθεια

Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμη καμία βοήθεια από το κράτος, ούτε γίνεται κάποια προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων πολιτών, λένε οι κάτοικοι αυτών των πόλεων.

Στο Ελ Χουνκίτο, μια μικρή, ορεινή περιοχή σε απόσταση μόλις 33 χιλιομέτρων δυτικά του Καράκας, όπου συχνά πηγαίνουν για μια διήμερη «απόδραση» οι Βενεζουελάνοι, οι κάτοικοι είπαν ότι έχουν δει ελάχιστους κρατικούς αξιωματούχους. Οι ντόπιοι αγρότες και άλλοι κάτοικοι παρέχουν τα βασικά εφόδια στην κοινότητα.

«Περιμένουμε απαντήσεις, περιμένουμε να καθαρίσουν τα χαλάσματα, να γίνουν επιθεωρήσεις, να στηριχθούν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί σοβαρά», είπε η Κέιλι Ιμπάρα, μια 33χρονη μανικιουρίστα που έχει αναλάβει να μεταφέρει τα παράπονα των κατοίκων στις αρχές. Η κυβέρνηση «πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει», τόνισε.

Το εμπορικό κέντρο του Ελ Χουνκίτο έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και τα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Πολλοί κάτοικοι που δεν έχουν πού να πάνε, έστησαν σκηνές σε έναν ανοιχτό χώρο, παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν από τα κατεστραμμένα και μισογκρεμισμένα κτίρια.

«Δεν ξέρουμε πού θα βρεθούμε ή για πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ», είπε ο Τόνι Αμπρέου, ο ιδιοκτήτης ενός ζαχαροπλαστείου που ζει σε μια σκηνή επειδή το σπίτι του και το κατάστημά του δεν είναι πλέον ασφαλή για να επιστρέψει εκεί.

Υπάρχουν ανεπίσημες αναφορές για νεκρούς μετά την κατάρρευση ορισμένων σπιτιών στις γειτονικές συνοικίες.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς βοήθειας προσανατολίζεται στην Λα Γουάιρα, την επαρχία της Βενεζουέλας που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς. Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί και η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες – εφόδια, διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για την έρευνα.

Οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από τους σεισμούς ανέρχονται σε περίπου 1.500 ενώ εκατοντάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν.

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