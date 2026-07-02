Βενεζουέλα: Νεκροί δίπλα δίπλα ανερχόμενη βασίλισσα ομορφιάς και ο φίλος της κάτω από τα ερείπια

Snapshot Οι σοροί της Σκαρλέντ Ροντρίγκεζ και του φίλου της βρέθηκαν νεκροί δίπλα δίπλα πέντε ημέρες μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα.

Η Σκαρλέντ Ροντρίγκεζ, 23 ετών, είχε αναδειχθεί Miss Grand Orlando και είχε διεθνή αναγνώριση στον χώρο των καλλιστείων.

Ο φίλος της και αρκετά μέλη της οικογένειάς του σκοτώθηκαν επίσης στον καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στην πολιτεία La Guaira.

Ο οργανισμός Miss Grand Florida τίμησε τη μνήμη της Ροντρίγκεζ, επισημαίνοντας την επίδρασή της στην κοινότητα των καλλιστείων και την αξιοπρέπειά της. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση στα ερείπια του σεισμού στη Βενεζουέλα για μία πολλά υποσχόμενη βασίλισσα ομορφιάς και του συντρόφου της, καθώς βρέθηκαν νεκροί δίπλα δίπλα.

Η Σκαρλέντ Ροντρίγκεζ, 23 ετών, και ο φίλος της Χοσέ Κάστρο αγνοούνταν για αρκετές ημέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας τους στην πολιτεία La Guaira που επλήγη χειρότερα από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Μετά από εκτεταμένη προσπάθεια έρευνας και διάσωσης, τα πτώματα του ζευγαριού ανασύρθηκαν τη Δευτέρα, θαμμένα μαζί κάτω από τα ερείπια του κτηρίου τους, ανακοίνωσαν οι οικογένειες τους στην κοινή τους σελίδα GoFundMe.

??️ | Hallan sin vida a reina de belleza entre los escombros en La Guaira, Venezuela.



Skarlent Rodríguez, fue encontrada sin vida junto a su novio debajo de los escombros del edificio en el que residían en La Guaira, Venezuela.



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«Δυστυχώς, βρέθηκαν και οι δύο νεκροί... δίπλα-δίπλα, μαζί μέχρι το τέλος», έγραψαν οι δύο συντετριμμένες οικογένειες.

Σε μία ακόμα πιο τραγική εξέλιξη, ο πατέρας, η γιαγιά, ο θείος και η θεία του Κάστρο πέθαναν επίσης στην καταστροφικό σεισμό.

Η Ροντρίγκεζ, η οποία κατάγεται από τη χώρα της Νότιας Αμερικής, άρχισε να κερδίζει διεθνή αναγνώριση αφού στέφθηκε Miss Grand Orlando στον διαγωνισμό της Φλόριντα πέρυσι.

Αν και δεν έφυγε με τον τίτλο της Miss Grand Florida, η 23χρονη έγινε αναγνωρίσιμη φιγούρα στην κοινότητα των καλλιστείων και επαινέθηκε για την αφοσίωσή της στο μόντελινγκ και τις δημόσιες εμφανίσεις, ανέφερε το πρακτορείο.

Ο οργανισμός Miss Grand Florida αναφέρθηκε στην απώλεια της ανερχόμενης βασίλισσας ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα τη θυμόμαστε όχι μόνο για την ομορφιά και τα επιτεύγματά της, αλλά και για τον τρόπο που ανύψωσε τους άλλους και συμπεριφέρθηκε με αξιοπρέπεια και φως», συνέχισε η οργάνωση.

«Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να ζει στις καρδιές των συναδέλφων της βασίλισσες, κριτών, σκηνοθετών και όλων των μελών της οικογένειας της Miss Grand Florida».

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