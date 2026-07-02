Βενεζουέλα: Διασώστες προσπαθούν να ανασύρουν άνδρα που βρέθηκε ζωντανός σε ερείπια

Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε λόγω των σεισμών που έπληξαν την Βενεζουέλα

Snapshot Ένας 43χρονος άνδρας, ο Χερνάν Γκιλ, βρίσκεται παγιδευμένος κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Βενεζουέλα εδώ και οκτώ ημέρες μετά από σεισμούς.

Ομάδες διασωστών από επτά χώρες συνεργάζονται για την ανάσυρσή του στην πολιτεία Λα Γουάιρα.

Οι σεισμοί έχουν προκαλέσει πάνω από 2.295 νεκρούς, 11.000 τραυματίες και πάνω από 50.000 αγνοούμενους.

Πολλά κτίρια έχουν βαφτεί με το γράμμα «D», που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Η Βενεζουέλα κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος και δημιουργήθηκαν κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η NASA εκτιμά ότι σχεδόν 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί. Snapshot powered by AI

Εκατοντάδες διασώστες στην Βενεζουέλα προσπαθούν να ανασύρουν έναν 43χρονο άνδρα που βρίσκεται παγιδευμένος εδώ και οκτώ ημέρες κάτω από ένα κτίριο που κατέρρευσε μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, ενώ δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με το CNN, ο παγιδευμένος άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Χερνάν Γκιλ, ο οποίος εργαζόταν ως φύλακας σε ένα κτήριο στην Κάτια Λα Μαρ, μια παραθαλάσσια περιοχή της πολιτείας Λα Γουάιρα, όταν εκείνος κατέρρευσε ολοσχερώς από τους σεισμούς.

«Είναι θαύμα!», δήλωσε η σύζυγος του Χερνάν Γκιλ, Γκουσμπίμαρ Γκονζάλες, σε τοπικά μέσα. «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσες χώρες να ενώνονται με αυτόν τον τρόπο για να σώσουν έναν μόνο άνθρωπο», πρόσθεσε.

Ομάδες διασωστών από επτά χώρες — τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και το Μεξικό — εργάζονται ασταμάτητα τις τελευταίες τρεις ημέρες προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν.

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Το γράμμα «D»

Στην πολιτεία Λα Γουάιρα, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη από τον διπλό σεισμό, δεκάδες κατεστραμμένα κτίρια φέρουν ένα μεγάλο γράμμα «D» βαμμένο με σπρέι. Το γράμμα αυτό σημαίνει «deceased» (νεκροί), σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία που χρησιμοποιείται στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά από σεισμούς και υποδηλώνει το τέλος των ελπίδων για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε χθες Τετάρτη επταήμερο εθνικό πένθος «στη μνήμη των θυμάτων».

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε, φτάνοντας στους 2.295, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 11.000, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες. Περισσότεροι από 50.000 παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ.

Η έκταση των υλικών καταστροφών είναι τόσο μεγάλη που βυθίσει ένα μέρος της χώρας στο χάος. «Το πιο σοβαρό ζήτημα είναι οι νεκροί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αγανακτισμένη η 76χρονη Γκλάντις Μπαριός. «Σας ζητώ να πείτε την αλήθεια!».

Οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν δημιουργήσει κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας για τους επιζώντες, ωστόσο οι πληγέντες δηλώνουν ότι αισθάνονται ότι λαμβάνουν περισσότερη υποστήριξη από ξένους και εθελοντές.

Οι πληγείσες περιοχές μοιάζουν ισοπεδωμένες, με τεράστια κενά στο κέντρο κατοικημένων περιοχών, όπου κτίρια στέκουν όρθια αλλά έχουν πλέον καταστεί μη κατοικήσιμα.

Με βάση δορυφορικές εικόνες, η NASA εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

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