Βενεζουέλα: Αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους επιζήσαντες του σεισμού στη Λα Γκουάιρα

Snapshot Ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει 1.943 νεκρούς και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης για τους διασωθέντες λόγω ελλείψεων τροφίμων, νερού και φαρμάκων.

Υπάρχουν καταγγελίες για γραφειοκρατία, διαφθορά και παράνομες απαιτήσεις χρημάτων για την παραλαβή βοήθειας από το εξωτερικό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών λόγω αυτοσχέδιων νεκροτομείων και κατεστραμμένων νοσοκομείων.

Τουλάχιστον 70.000 παιδιά βρίσκονται σε κίνδυνο από έλλειψη βασικών αγαθών και απειλούνται από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων.

Οι διασώστες συνεχίζουν ακατάπαυστα τις προσπάθειες απεγκλωβισμού, αλλά οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται καθώς περνούν οι μέρες μετά τον σεισμό. Snapshot powered by AI

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες και οι πολίτες της Βενεζουέλας για να καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τους επιζώντες από τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου.

Μετά από επτά ημέρες, ο απολογισμός έχει φτάσει τους 1.943 νεκρούς έως τώρα, ενώ τα σοβαρά προβλήματα για όσους κατάφεραν να επιβιώσουν αρχίζουν να επιδεινώνονται. Ελλείψεις τροφίμων, πόσιμου νερού και φαρμάκων σε συνδυασμό με την εξάπλωση ασθενειών και την κρίση στο ιατρικό σύστημα δημιουργούν επιπλέον φόρτιση στην ήδη δραματική κατάσταση.

Γραφειοκρατία και διαφθορά

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι καταγγέλλουν τεράστια αδράνεια από τις κρατικές αρχές, διαφθορά και γραφειοκρατία που εμποδίζει τις προσπάθειες έρευνας και την παροχή βοήθειας. Όπως αναφέρουν, χρειάζεται αρκετά έγγραφα προκειμένου κάποιος να παραλάβει ένα δέμα με βοήθεια από το εξωτερικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η εθνοφυλακή ζητά χρήματα για να τα επιτρέψει να περάσουν τα σύνορα.

Δημοσίευμα στην Ισπανική La Razon, έκανε λόγο για ποσά που φτάνουν ακόμα και τα 2.000 δολάρια προκειμένου να επιτρέψουν την παραλαβή ενός δέματος από το εξωτερικό. Σε μία χώρα με εξαιρετικά χαμηλή οικονομική κατάσταση και ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα, είναι αδύνατον να μπορέσουν να πληρώσουν αυτά τα ποσά.

Τελειώνουν τα καύσιμα στα σκαπτικά μηχανήματα

Σύμφωνα με ρεπόρτερ του CNN, πρόβλημα εντοπίζεται και στα βαριά μηχανήματα που είναι απαραίτητα για να απομακρύνουν τα χαλάσματα. Ο λόγος είναι η έλλεψη καυσίμων που τα κρατούν ακινητοποιημένα. Οι κάτοικοι, χρησιμοποιώντας φτυάρια, κουβάδες ακόμα και τα ίδια τα χέρια τους προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια και ποσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους.

Στο βίντεο φαίνονται τουλάχιστον 10 ακινητοποιημένα οχήματα ανάμεσα σε γκρεμισμένα κτήρια, ενώ ένας οδηγός απαντά στην ρεπόρτερ ότι δεν υπάρχουν καύσιμα προκειμένου να συνεχίσουν. Παρόλο που η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα χρόνια διαφθοράς και κακής πολιτικής αλλά και η τωρινή προσωρινή κυβέρνηση μετά την απαγωγή του Μαδούρο, έχουν οδηγήσει σε μία ανοργάνωτη και χαόδης κατάσταση στον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος δέχεται σφοδρή κριτική από τους πληγέντες.

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ΟΗΕ: Κίνδυνος από την εξάπλωση επιδημιών

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον τεράστιο κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών στην πολιτεία της Λα Γκουάιρα εξαιτίας των αυτοσχέδιων νεκροτομείων, αλλά και των νεκρών που βρίσκονται ακόμη μέσα στα ερείπια.

Στην προκυμαία του λιμανιού στη Γουάιρα έχει στηθεί ένα αυτοσχέδιο νεκροτομείο, με τις σωρούς να φτάνουν ασταμάτητα. Οι υποδομές των νοσοκομείων έχουν κορεστεί, ενώ 38 από τις μονάδες υγείας υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του σεισμού, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση.

Όπως αναφέρουν οι διασωστικές ομάδες, θα χρειαστεί μήνες μέχρι να καθαριστούν όλα τα ερείπια από τα 58.870 κτίρια που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 30.000 άνθρωποι έμεναν στη Λα Γκουάιρα, ενώ σχεδόν 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί έως σήμερα. Όσοι έχασαν τα σπίτια τους κοιμούνται στο δρόμο ή σε αυτοσχέδια καταλύματα, ενώ η έλλειψη καθαρού νερού μπορεί να οδηγήσει σε πολλά προβλήματα υγείας.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για την πιθανότητα εκδήλωσης «ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης». Η UNHCR υπολογίζει πως οι ανάγκες της είναι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για να προσφέρει προσωρινά στέγη σε περίπου 30.000 ανθρώπους, για έξι μήνες.

«Πάνω από το 80% της πολιτείας Λα Γουάιρα βρίσκεται σε κρίση, χρειάζεται οι αρχές να δράσουν. Πρέπει τουλάχιστον να επικεντρωθούν σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η παροχή πόσιμου νερού, ο καθαρισμός», είπε ο ένας κάτοικος 64 ετών, που πλέον ζει σε σκηνή.

Κλέβουν από τα χαλάσματα

Σύμφωνα με την Ισπανική Democrata, τέσσερις αξιωματούχοι από το ποινικό, το ιατροδικαστικό και το επιστημονικό τμήμα, συνελήφθησαν για λεηλασίες και κλοπές αντικειμένων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης. Καταγγελίες έχουν γίνει επίσης και για αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι που βρίσκονται στο σημείο είναι σε πολυ άσχημη κατάσταση λόγω έλλειψης βασικών ειδών. Καυγάδες ξεσπούν κατά τη διάρκεια των συσσιτίων και οι πληγέντες ξεσπούν κατά των αρχών, κατηγορώντας τους για αδράνεια και διαφθορά. Η απελπισία και η άθλιες συνθήκες έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα και στο ψυχολογικό κομμάτι, ενώ οι τσακωμοί αναμένεται να ενταθούν όσο περνούν οι μέρες και δεν παρέχεται ουσιαστική βοήθεια από το κράτος στους επιζώντες.

Απειλούνται τα παιδιά

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τουλάχιστον 70.000 ανήλικα βρίσκονται σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα, λόγω ελλείψεων τροφής, στέγης και ιατρικής περίθαλψης. Παράλληλα, καταγγελίες των κατοίκων κάνουν λόγω και για εκμετάλλευσης της κατάστασης από κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εγκληματίες προσπαθούν να απαγάγουν παιδιά, εκμεταλλευόμενοι όσα έχουν μείνει ορφανά αλλά και όσα δεν έχουν ενωθεί ακόμα με τους γονείς τους. Όπως καταγγέλλουν οι διασωθέντες, στους χώρους φιλοξενίας δεν υπάρχει καμία φύλαξη για τα ανήλικα παιδιά, ενώ πολλά άτομα είναι καταγεγραμμένα με λάθος ονόματα και έτσι οι συγγενείς τους δεν μπορούν να τα εντοπίσουν.

Αγωνία για τις διασώσεις

Σαν από θαύμα, ένα παιδάκι τριών ετών ανασύρθηκε εχθές από τα συντρίμμια με τη βοήθεια διασωστών από την Ιορδανία. Παράλληλα, αρκετά ακόμη άτομα έχουν εντοπιστεί ζωντανά μέσα στα συντρίμμια, ωστόσο δεν είναι εφικτός ακόμη ο απεγκλωβισμός τους. Οι τουλάχιστον 2.000 διασώστες που έχουν από 27 χώρες, προσπαθούν να τους κρατούν ενυδατωμένους και να τους παρέχουν τροφή, μέχρι να καταφέρουν να ανασύρουν προσεκτικά τα συντρίμμια και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Αυτή τη στιγμή, το πιο σημαντικό στη Λα Γκουάιρα είναι η σιωπή. Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης μαζί με τους εθελοντές και όσους ψάχνουν ακόμα τους δικούς τους ανθρώπους, περνούν ώρες πάνω από τα συντρίμμια κάνοντας απόλυτη ησυχία προκειμένου να ακούσουν τον παραμικρό ήχο που θα αποδεικνύει ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Παρόλα αυτά, οι ελπίδες χάνονται όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες για επιζώντες. Το κρίσιμο διάστημα των 72 ωρών έχει παρέλθει και πολλές από τις επαφές που είχαν με εγκλωβισμένους έχουν χαθεί. Υπάρχουν ακόμα δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι στην περιοχή, όμως ο καθαρισμός όλων των ερειπίων θα χρειαστεί καιρό μέχρι να ολοκληρωθεί. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν ακατάπαυστα το έργο τους χωρίς να χάνουν την ελπίδα να βρουν κάποια ζωή στα χαλάσματα.

Αντίδραση των διασωστών όταν εντοπίζουν επικοινωνία με εγκλωβισμένους AP/Matias Delacroix

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