Θαύμα ζωής στα ερείπια της Βενεζουέλας: Παιδί 3 ετών ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 6 ημέρες - Βίντεο

Snapshot Ένα τρίχρονο παιδί, ο Klieber Moran, διασώθηκε ζωντανό μετά από 6 ημέρες παγιδευμένο στα ερείπια στην πολιτεία La Guaira της Βενεζουέλας.

Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από ιορδανική ομάδα διάσωσης με τη χρήση θερμικής απεικόνισης.

Ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1.943 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε επίσημα τη διάσωση του παιδιού.

Μετά τη διάσωση, ο Klieber παρελήφθη από γιατρούς για παροχή πρώτων βοηθειών. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές εικόνες εξακολουθούν να καταγράφονται στην κατεστραμμένη από τον διπλό σεισμό Βενεζουέλα, όπου οι προσπάθειες διάσωσης με τη συνδρομή διεθνών ομάδων συνεχίζονται ακατάπαυστα, ενώ σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε 1.943.

Όσο ο χρόνος περνάει, τόσο οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται, όμως η ελπίδα σβήνει τελευταία.

Για μία ιορδανική ομάδα διάσωσης το στοίχημα ήταν να σώσει ένα νήπιο, παγιδευμένο στα συντρίμμια επί 6 ημέρες.

Με τη χρήση θερμικής απεικόνισης, κατάφερε να εντοπίσει ένα τρίχρονο παιδί και να το ανασύρει ζωντανό.

A Jordanian rescue team used thermal imaging to rescue a toddler who had been trapped under rubble for six days in Caracas after back-to-back earthquakes struck Venezuela.



The death toll has risen to more than 1,700, with tens of thousands still missing. pic.twitter.com/WqdrQPu97S — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 30, 2026

Το αγοράκι, ο Klieber Moran, εντοπίστηκε τα ξημερώματα ανάμεσα στα ερείπια του συγκροτήματος κατοικιών Los Corales Garden 1, στην πολιτεία La Guaira, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό.

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες επιβεβαίωσε τη διάσωση, ενώ το υπουργείο Επικοινωνιών έκανε την είδηση με ανάρτησή του στο X.

Μόλις απελευθερώθηκε, ο Klieber ανατέθηκε στους γιατρούς για τις πρώτες βοήθειες.

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