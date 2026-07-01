Απόγνωση στη Βενεζουέλα: 1.943 οι νεκροί και πάνω από 40.000 οι αγνοούμενοι

Κάτοικοι της Βενεζουέλας βρίσκονται σε απόγνωση καθώς διασώστες αναζητούν για επιζώντες σε κτήρια που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των σεισμών που έπληξαν τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας

Στους 1.943 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν την Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα), σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό της χώρας.

Περισσότεροι από 10.500 άτομα έχουν τραυματιστεί, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροδρίγκες, ενώ 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 40.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Διασώστες ψάχνουν στα ερείπια κτηρίων που γκρεμίστηκαν στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Pool AFP

«Ο κόσμος είναι εξοργισμένος»

Στη Λα Γκουάιρα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών, κάτοικοι συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων για επιζώντες, ενώ ένας κυβερνητικός εκσκαφέας στέκεται ακίνητος δίπλα τους, γιατί ο χειριστής του δεν έχει βενζίνη για να τον τροφοδοτήσει, όπως είπε στο CNN.

Παρά το γεγονός ότι η Βενεζουέλα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα καταγεγραμμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με ευκολία όλα τα μηχανήματα, πολλοί κάτοικοι της χώρας σκάβουν με τα χέρια τους για να βρουν τους αγαπημένους τους, λόγω έλλειψης καυσίμων. Η απελπισία τους έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κρίση.

«Ο κόσμος είναι εξοργισμένος», δήλωσε στο CNN η πολιτική αναλύτρια Κάρμεν Μπεατρίς Φερνάντες, διευθύντρια της εταιρείας DataStrategia.

Διασώστες ψάχνουν στα ερείπια κτηρίων που γκρεμίστηκαν στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Pool AFP

Από την πλευρά της, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι η κρίση την ώθησε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα αφού είχε αυτοεξοριστεί στις ΗΠΑ, λέγοντας στο Fox News ότι εκείνη και οι πολίτες της χώρας της «πρέπει να είναι ενωμένοι».

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει υπερασπιστεί την αντίδρασή της στους σεισμούς παρά το «αρχικό χάος που επικράτησε», με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες να ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία «στην οποία εθελοντές αποστέλλονται σε περιοχές ανάλογα με τις προτεραιότητες της κάθε κοινότητας».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιόσνταδο Καμπέλο, κάλεσε τους πολίτες της χώρας του να εμπιστευτούν την κυβέρνησή τους. «Ζητάμε από τον λαό μας, εν μέσω αυτής της κρίσης, να ενωθούμε ως ένας – πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι αγνοούνται και πού βρίσκονταν τη στιγμή των σεισμών, ώστε να μπορέσουμε να διεξάγουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης με μεγαλύτερη ακρίβεια», δήλωσε ο Καμπέλο την περασμένη Πέμπτη.

Διασώστες ψάχνουν στα ερείπια κτηρίων που γκρεμίστηκαν στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Pool AFP

Η απελπισία των κατοίκων

Στη Λα Γκουάιρα, σε μία πόλη που η μυρωδιά των σορών έχει γεμίσει τον αέρα, οι επιπλέον πόροι από την κυβέρνηση είναι απολύτως απαραίτητοι.

Η Χάσελ Μεντόζα έφτασε αεροπορικώς από την Τάμπα για να βρει τη μητέρα, την αδελφή, τον κουνιάδο και τον ανιψιό της, οι οποίοι είναι θαμμένοι στα ερείπια μιας εννιάοροφης πολυκατοικίας. Από την ημέρα που έφτασε, κοιμάται στο έδαφος.

Η Μεντόζα κατήγγειλε ότι το σκάψιμο στα ερείπια είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία. Μια ομάδα διασωστών, η οποία έφτασε από τη γειτονική πολιτεία Αραγκούα δεν διέθετε κανένα από τα απαραίτητα μέσα για να σηκώσει γρήγορα τα ερείπια, εξήγησε η Μεντόζα.

Ο επίσημος αριθμός των ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους συνεχίζει να αυξάνεται. Την Τρίτη, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας Χόρχε Ραμίρεζ – αδελφός της προσωρινής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ – ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι σκοτωθεί.

Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ο μόνιμος συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Τζιανλούκα Ραμπόλα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και ο ΟΗΕ θα προμηθεύσει στους πολίτες 10.000 σάκους για σορούς, εν αναμονή περισσότερων θανάτων.

Διασώστες ψάχνουν στα ερείπια κτηρίων που γκρεμίστηκαν στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, από τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Pool AFP

Στο λιμάνι της Λα Γκουάιρα, έχει φτιαχτεί ένα πρόχειρο νεκροταφείο, με σειρές από φέρετρα να είναι στοιβαγμένα δίπλα στις αποβάθρες.

Hundreds of coffins lay at the port of La Guaira where authorities set up a temporary morgue for victims of the earthquakes that struck Venezuela five days earlier https://t.co/601jZiOrJW pic.twitter.com/e0Jmb5g0ck — Reuters (@Reuters) July 1, 2026

Όπως πολλοί από τους ανθρώπους που έχουν κατασκηνώσει έξω από τα σπίτια των οικογενειών τους στη Βενεζουέλα, η Μεντόζα αρνείται να πιστέψει ότι οι αγαπημένοι της χάθηκαν. «Έχω μια μικρή ελπίδα ότι η οικογένειά μου είναι ακόμη ζωντανή», είπε. «Ποτέ δεν ξέρεις μέχρι να δεις τις σορούς με τα ίδια σου τα μάτια».

?? | DESASTRE EN VENEZUELA: Un equipo de TVE ha estado en una de La Guaira, zona cero de la catástrofe. No hay cámaras frigoríficas suficientes para todos los cuerpos que van rescatando. pic.twitter.com/hrCj4mQvQF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 1, 2026

«Δεν βρίσκω το νόημα να κλάψω»

Ο Ντέιβις Ράμος από την Λα Γκουάιρα δεν έχει κλάψει από τότε που οι κόρες του έχασαν τη ζωή τους από τους σεισμούς που σημειώθηκαν στις 24 Ιουνίου.

«Δεν βρίσκω το νόημα στο να κλάψω. Το κλάμα δεν θα με βοηθήσει να σκάψω στα ερείπια της πολυκατοικίας των γονιών της συζύγου μου, γιατί τα δάκρυα δεν θα μετακινήσουν ούτε μια πέτρα. Αυτό που χρειάζομαι είναι δύναμη και θέληση», εξήγησε ο ίδιος στο CNN.

Οι δύο κόρες του Ράμος – η 7χρονη Ντάρλινγκ Αντονέλα και η 2χρονη Ντούλσε Μαρία – έμεναν με τους παππούδες τους όταν οι δύο σεισμοί χτύπησαν την Βενεζουέλα, οι οποίοι επίσης έχασαν τη ζωή τους.

Εργαζόταν στο μεγάλο λιμάνι της πόλης όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Έσπευσε στο κτίριο μέσα σε 30 λεπτά και από τότε σκάβει ασταμάτητα.

«Ζητάμε απλώς να έχουμε τη δύναμη για να μπορέσουμε τους βρούμε και να τους θάψουμε με αξιοπρέπεια», είπε ο Ράμος. Ο ίδιος δήλωσε στο CNN ότι έχει μείνει έκπληκτος από τη βοήθεια που έφτασε στη Λα Γκουάιρα από όλη τη χώρα και από το εξωτερικό.

Ο Ράμος και οι άλλοι εθελοντές έσκαψαν μεθοδικά στα δωμάτια του διαμερίσματος, βρίσκοντας προσωπικά αντικείμενα – το τηλέφωνο της πεθεράς του, για παράδειγμα, και ένα κρεβατάκι μιας κόρης του – αλλά κανένα ίχνος των παιδιών του, τουλάχιστον όχι ακόμα. Ο Ράμος υποψιάζεται ότι όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί έτρεξαν στην άλλη πλευρά του διαμερίσματος.

«Το έχουμε αποδεχτεί», είπε. «Ζητάμε μόνο να μας δώσει δύναμη ο Θεός για να τους βρούμε και να τους προσφέρουμε μια αξιοπρεπή κηδεία. Αυτό είναι το μόνο που θέλουμε».

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