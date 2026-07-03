Ερυθρός Σταυρός: Κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα

Το πρωί της Παρασκευής (3/7) αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», το πρώτο κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως ήταν προγραμματισμένο, με προορισμό την σεισμόπληκτη Βενεζουέλα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, υλοποιεί την αποστολή αυτή με ιδίους πόρους, παρά τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, και τη μεγάλη γεωγραφική απόσταση, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζουέλας που βίωσε την απόλυτη καταστροφή από τους σεισμούς που έπληξαν την χώρα.

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη και μοναδική οργανωμένη ανθρωπιστική αποστολή από την Ελλάδα προς την Βενεζουέλα.