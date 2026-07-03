Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»

Σε επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της τονίζεται πως το επίμαχο ακίνητο είναι μία γκαρσονιέρα 29 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αγοράστηκε με πρωτοβουλία του συνεργάτη και πρώην συντρόφου της

Μίλτος Τσεκούρας

Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Μαρία Καρυστιανού και ο πρώην σύντροφός της ίδρυσαν το 2022 την εταιρεία «Where About Travels» με σκοπό την εκμετάλλευση ακινήτων, αλλά η εταιρεία δεν ανέπτυξε ουσιαστική δραστηριότητα.
  • Η επίμαχη γκαρσονιέρα 29 τ.μ. αγοράστηκε μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με πρωτοβουλία του πρώην συντρόφου της, χωρίς να έχει αποφέρει κέρδη στην εταιρεία.
  • Η Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της αγοράς και ότι δέχτηκε εκβιασμό για να κλείσει την εταιρεία και να σβήσει τα ίχνη.
  • Το κόμμα της υποστηρίζει πως η υπόθεση χρησιμοποιείται για σπίλωση και παραπλάνηση της κοινής γνώμης, ενώ επισημαίνει το ζήτημα της υφαρπαγής περιουσιών από funds υπό κυβερνητική προστασία.
  • Η Καρυστιανού δηλώνει ότι δεν πτοείται από τις επιθέσεις και προχωρά με το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ασυδοσίας των funds.
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Συνεχείς είναι οι τοποθετήσεις από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού αναφορικά με την υπόθεση απόκτησης ακινήτου από πλειστηριασμό, μέσω εταιρείας στην οποία συμμετείχε.

Με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. της διευκρινίζεται ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε από την επιχείρηση που διατηρούσε με τον πρώην σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη.

Όπως τονίζεται στην επίσημη τοποθέτηση του κόμματος, η ίδια συμμετείχε στην εταιρεία «Where About Travels» μαζί με τον κύριο Μωυσίδη, πρόκειται όμως για ένα νομικό πρόσωπο με σχεδόν μηδενικό κύκλο εργασιών. Παράλληλα τονίζεται πως το επίμαχο ακίνητο είναι μία γκαρσονιέρα 29 τετραγωνικών μέτρων, η οποία αγοράστηκε με πρωτοβουλία του συνεργάτη και πρώην συντρόφου της.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα αναφέρει:

«Το ζήτημα αγοράς μιας γκαρσονιέρας 29 τ.μ. το 2023 από την εταιρεία «Where About Travels» και ο τρόπος, με τον οποίο προκλητικά παραποιήθηκε, είναι άλλη μια ξεκάθαρη προσπάθεια σπίλωσης της Προέδρου του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» Μαρίας Καρυστιανού και παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Μια μεμονωμένη επιχειρηματική ενέργεια ενός πρώην συνεργάτη της διαστρεβλώθηκε για να βαφτίσουν κάποιοι δόλια και αδίστακτα την ίδια «κοράκι πλειστηριασμών».

Τα πραγματικά δεδομένα έχουν, όμως, ως εξής:

1.] Το 2022 η Μαρία Καρυστιανού ίδρυσε μαζί με τον πρώην σύντροφο της Γιάννη Μωυσίδη μία εταιρεία για εκμετάλλευση ακινήτων και σε αυτήν εισέφεραν ο καθένας από ένα ακίνητο που είχε από πριν.

2.] Η συγκεκριμένη εταιρεία όπως αποδεικνύεται και από τα δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ στοιχεία, δεν ανέπτυξε καμία ουσιαστική εμπορική δραστηριότητα. Το μόνο απόκτημά της είναι δύο ακίνητα, τα οποία δεν αποτέλεσαν καν αντικείμενο εκμετάλλευσης (π.χ. ενοικίασης). Δηλαδή δεν τους απέφεραν κανένα κέρδος.

3.] Το ένα από αυτά τα δύο ακίνητα είναι η περιβόητη γκαρσονιέρα των 29 τ.μ. που όντως αποκτήθηκε με πρωτοβουλία και συντονισμό του πρώην συντρόφου της μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπως και ο ίδιος δημόσια επιβεβαίωσε.

4.] Αυτή η διαδικασία έγινε έξι μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, σε μια περίοδο που η Μαρία Καρυστιανού ήταν αφιερωμένη πέρα από το ιατρείο της, από το οποίο ζει, και στον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης της, Μάρθης, με δικαστικές και όχι μόνο ενέργειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

5.] Όπως αποδεικνύεται και από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρείας αυτής στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών για το 2023 και το 2024 είναι σχεδόν μηδενικός (επισυναπτόμενο). Κάνει σε όλους μας όμως εντύπωση πώς οι δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με τόση θέρμη με το θέμα αυτό, απέκρυψαν από τους πολίτες τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, από τα οποία αποδεικνύεται τελικά αν ανέπτυξε δράση ή όχι.

6.] Θα περιμέναμε και εύλογα αξιώνουμε από τα ΜΜΕ, να ασχοληθούν με την ίδια θέρμη και με τη σωρεία αγορών ακινήτων από πολιτικά πρόσωπα, που μόνο το 2024 (Πόθεν Έσχες του 2025, που αφορούν τη χρήση του 2024), ξεπέρασαν το συνολικό ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να φαίνεται το πόθεν (!!!), δηλαδή από πού βρήκαν τα χρήματα οι καλυπτόμενοι από την ατιμωρησία του άρθρου 86 του Συντάγματος πολιτικοί μας, για να κάνουν όλες αυτές τις πανάκριβες αγορές. Πολυτελείς κατοικίες, εργοστάσια, ιστορικά ακίνητα στο Παρίσι και στο Λονδίνο, αγορασμένα από ανθρώπους που μπαίνουν με δύο έως τρία ακίνητα στην πολιτική και βγαίνουν με τριάντα έως σαράντα.

7.] Για το Κίνημά μας είναι από την ίδρυσή του (και θα παραμείνει μέχρι να το λύσουμε) τεράστιο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα η υφαρπαγή των περιουσιών εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, από τα funds και τους servicers, που εδραιώθηκαν επί Αλέξη Τσίπρα και θέριεψαν επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε η αποκατάσταση του δικαίου στο ζήτημα αυτό ανήκει στον σκληρό πυρήνα της ιδρυτικής διακήρυξης του Κινήματός μας και η δράση που έμπρακτα θα επιδείξουμε στο θέμα αυτό θα αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη ότι το Κίνημά μας ήρθε για να κάνει τη διαφορά και να πολεμήσει τη διαφθορά. Για αυτό άλλωστε και τόσο άνανδρα και ανήθικα μας πολεμούν με ατελείωτη λάσπη και δόλιες συκοφαντίες.

Εμείς όμως δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε και δεν αλλάζουμε κεραία από τα όσα με σαφήνεια έχουμε πει και με λεπτομέρειες θα εξαγγείλουμε σε επικείμενη εκδήλωσή μας. Κεντρική κατεύθυνση του προγράμματός μας είναι η αντιμετώπιση της προκλητικής ασυδοσίας των funds, που λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς κυβερνητικής προστασίας και στήριξης, φαινόμενο, που σύντομα θα αποκαλύψουμε στην πληρότητά του, ώστε το σύστημα για άλλη μία φορά να απογυμνωθεί».

«Δεν γνώριζα τον τρόπο που αγοράστηκε το ακίνητο»

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες της αγοραπωλησίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε τα εξής:

«Πρόκειται για μία εταιρεία που ιδρύθηκε το 2022 στον χώρο του real estate από μένα και τον τότε σύντροφό μου. Ξεκίνησε από δύο ακίνητα, ο καθένας μας έβαλε από ένα. Στη συνέχεια αγοράστηκε ένα ακόμα ακίνητο, ένα ερείπιο, με σκοπό να ανακαινιστεί και να εκμεταλλευτεί. Κάπου εκεί για μένα σταμάτησε, είχα άλλα πράγματα να ασχοληθώ. Η εταιρεία είχε σκοπό να ασχοληθεί με τις ενοικιάσεις αλλά δεν προχώρησε. Μετά τον θάνατο της κόρης μου δεν είχα την διάθεση να ασχοληθώ. Δεν γνώριζα τον τρόπο που αγοράστηκε το ακίνητο. Όταν ενημερώθηκα για άτομα που ήταν μέσα στο κίνημα και διαπίστωσα πώς έγινε η αγορά, δέχτηκα εκβιασμό για να κλείσω την εταιρεία και να σβήσω τα ίχνη», κατέληξε.

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