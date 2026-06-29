Το who is who των 9 στενών συνεργατών της Καρυστιανού

Τα βιογραφικά των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Το who is who των 9 στενών συνεργατών της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού, με τη Μαρία Γρατσία και τον Θανάση Αυγερινό

INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου η Μαρία Καρυστιανού.

Πρόκειται για τους άμεσους συνεργάτες της κ. Καρυστιανού, με το Συμβούλιο να έχει ως αποστολή, σύμφωνα με την ανακοίνωση τη «στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του».

Το who is who του Πολιτικού Συμβουλίου

Μαρία Γρατσία:

Δικηγόρος στο επάγγελμα, με καταγωγή από τη Νάξο. Ασκεί δικηγορία στη Θεσσαλονίκη.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Αστικό Δίκαιο και διαθέτει εξειδίκευση στο Εμπορικό Δίκαιο. Κατά τη μακρά επαγγελματική της διαδρομή έχει εκπροσωπήσει εντολείς σε πλήθος σύνθετων και υψηλού ενδιαφέροντος υποθέσεων, με πολυάριθμες παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη. Παράλληλα είναι συνήγορος και της Μαρίας Καρυστιανού στις νομικές δράσεις ενώπιον των ευρωπαϊκών οργάνων, καθώς και στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

Πολιτεύτηκε στις εκλογές του 2023 με το κόμμα «Νίκη», στην Α Αθήνας. Παρότι δεύτερη σε σταυρούς, πίσω από τον επικεφαλής του κόμματος, Δημήτρη Νατσιό, η κυρία Γρατσία δεν εξελέγη βουλευτής.

Μαρία Γρατσία

Η Μαρία Γρατσία

Eurokinissi

Θανάσης Αυγερινός:

Δημοσιογράφος, επί σειρά ετών ανταποκριτής Ελληνικών ΜΜΕ στη Ρωσία. Εγκαταστάθηκε στην ΕΣΣΔ το 1987, σπούδασε στο πανεπιστήμιο Λομονόσοφ αρχικά Φιλοσοφία και έπειτα δημοσιογραφία. Ίδρυσε το ρωσοελληνικό επιμελητήριο πολιτισμού και πληροφόρησης «Αγορά», μαζί με άλλους ανθρώπους, το οποίο από το 2007 εκδίδει το περιοδικό «Ελλάδα».

Θανάσης Αυγερινός

Ο Θανάσης Αυγερινός κατά την παρουσίαση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία

Eurokinissi

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος:

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (αφ), Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, πρ. Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Επίτιμος καθηγητής του Nanjing University of Science and Technology, China, Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου (IASL) μέχρι το 2024, με οργάνωση πάρα πολλών διεθνών Συνεδρίων σε πολλές χώρες του πλανήτη και σήμερα Επίτιμος Πρόεδρος και Πρόεδρος Ένωσης Επιστημόνων Δωριέων. Πέραν της εκδόσεως πλήθους επιστημονικών συγγραμμάτων και ειδικού επιστημονικού έργου, είναι και συγγραφέας των βιβλίων Αναθέσμιση τώρα Δημοκρατία της Κοινότητας (2011) Πολιτικής Εγκώμιόν (2019) και Σύγχρονη Ελληνική Πολιτεία Θεσμική Ανασυγκρότηση (2023).

Καρυστιανού - Παναγιωτόπουλος

Η Μαρία Καρυστιανού με τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο

Eurokinissi

Κυριάκος Παναγόπουλος:

Νομικός Σύμβουλος του ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων)

Χρήστος Παπασιδέρης:

Αγγειοχειρουργός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος και Διδακτορικής Διατριβής. Αφού εργάστηκε σε Δημόσια Νοσοκομεία, τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε μεγάλο ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Υπήρξε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο όπου διαμένει. Έχει διατετελέσει Γενικός Γραμματέας σε πολλές Ιατρικές Ενώσεις με κύριο μέλημα του την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της σωστής άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος σε όλη τη χώρα. Επίσης, είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Πραγματογνώμονας σε ιατρικές υποθέσεις, σε ποινικά, αστικά και διοικητικά δικαστήρια.

Χρήστος Παπασιδέρης

Ο Χρήστος Παπασιδέρης

Γιώργος Δρόσος

Παραγωγός και αγροτοσυνδικαλιστής. Σπούδασε Ναυτιλιακά και Διεθνές Εμπόριο στο Λονδίνο, ωστόσο επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο του και να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη γεωργία.

Καλλιεργεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως σιτηρά, κριθάρι, βαμβάκι, καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα, ρίγανη, βιομηχανική κάνναβη, κινόα και γλυκάνισο, αποτελώντας παράδειγμα παραγωγού που επενδύει στη διαφοροποίηση των καλλιεργειών.

Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Φαρσάλων επί οκτώ χρόνια, ενώ συμμετέχει για περισσότερα από 25 χρόνια στη διοίκηση του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων.

Μαρία Ιωαννίδου:

Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt και υποψήφια διδάκτορας Ιατρικής ΑΠΘ, με πολυετή εμπειρία στη δημόσια εκπαίδευση, την ιδιωτική ψυχοθεραπευτική πράξη και την υποστήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών. Συνολικά διαθέτει κλινική, σχολική, ερευνητική και κοινοτική εμπειρία, με έμφαση στην ψυχική ενδυνάμωση, την πρόληψη, τη διαχείριση κρίσεων και τον σχεδιασμό ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.

Μαρία Ιωαννίδου

Η Μαρία Ιωαννίδου

Γιάννης Χατζηαντωνίου:

Δικηγόρος στο επάγγελμα, πρώην μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πολιτευτής με το κόμμα στη Β' Αθήνας.

Γιάννης Χατζηαντωνίου

Ο Γιάννης Χατζηαντωνίου

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασκεί το επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή, ενώ ήταν και μηχανικός αεροσκαφών ΣΜΑ. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Σμηνάρχου.

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