Η Καρυστιανού καταγγέλλει «καλοθελητές», «αρχηγηλίκια» και στέλνει μήνυμα: «Θα καθαρίσω την Ελπίδα»

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει φαινόμενα εκβιασμών, «αγορών» υποψηφιοτήτων και αρχηγισμού στο εσωτερικό του κόμματος ΕΛΠΙΔΑ.

Αναγνωρίζει ότι αρχικά εμπιστεύτηκε ανθρώπους με κοινό όραμα, αλλά διαπίστωσε παρασκηνιακές μεθοδεύσεις που αλλοίωναν τον χαρακτήρα του κόμματος.

Προαναγγέλλει εσωτερική αναδιοργάνωση και «κάθαρση» στο κόμμα ΕΛΠΙΔΑ.

Η παρέμβασή της έρχεται μετά τις αποχωρήσεις στελεχών που είχαν ασκήσει δημόσια κριτική στη λειτουργία του κόμματος.

Η πρόεδρος δηλώνει ότι η ΕΛΠΙΔΑ αλλάζει μορφή, καθαρίζει και συνεχίζει την πορεία της. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Καρυστιανού απαντά στις πρόσφατες αποχωρήσεις και τις δημόσιες καταγγελίες πρώην στελεχών του Ελπίδα για τη Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπήρξαν φαινόμενα εκβιασμών, «αγορών» υποψηφιοτήτων, αρχηγισμού και παρασκηνιακών μεθοδεύσεων από «λίγους και δόλιους που πήγαν να πιάσουν στασίδι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Παράλληλα, προαναγγέλλει εσωτερική αναδιοργάνωση, δηλώνοντας ότι η ΕΛΠΙΔΑ «καθαρίζει» και συνεχίζει την πορεία της.

Η παρέμβασή της έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αποχωρήσεις στελεχών, μεταξύ των οποίων ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, οι οποίοι είχαν διατυπώσει δημόσιες επικρίσεις για τη λειτουργία του κόμματος.

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ αναφέρει ότι αρχικά εμπιστεύτηκε ανθρώπους που δήλωναν πως συμμερίζονταν το ίδιο όραμα, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια διαπίστωσε πρακτικές που αλλοίωναν τον χαρακτήρα του εγχειρήματος. Κλείνοντας, διαμηνύει ότι το κόμμα θα προχωρήσει σε «κάθαρση», υποστηρίζοντας πως «η ΕΛΠΙΔΑ αλλάζει μορφή, καθαρίζει και συνεχίζει».

Διαβάστε επίσης