Καρυστιανού: «Το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς» - Τι είπε για την αποχώρηση Κοκοτσάκη

Σήμερα αναρτήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και ξεκίνησαν οι εγγραφές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Καρυστιανού: «Το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς» - Τι είπε για την αποχώρηση Κοκοτσάκη
Eurokinissi
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  • Το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» άνοιξε τις εγγραφές και παρουσίασε την επίσημη ιστοσελίδα του, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά.
  • Η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς ή επιτροπές, αλλά σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν δημοκρατικά.
  • Η αποχώρηση του κ. Κοκοτσάκη έγινε χωρίς προειδοποίηση και συζήτηση, με αιτιάσεις που χαρακτηρίστηκαν γενικές και άδικες από την Καρυστιανού.
  • Το Κίνημα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεσμεύεται σε διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες για την επιλογή των οργάνων του, με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των μελών.
  • Η Καρυστιανού επιβεβαίωσε τη συνέχιση του Κινήματος με πίστη στις αξίες του και ευχήθηκε καλή συνέχεια στον κ. Κοκοτσάκη.
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Νέα απάντηση για τις αποχωρήσεις από το κόμμα της έδωσε με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σήμερα είναι μια υπέροχη ημέρα για τη Δημοκρατία.
Σήμερα αναρτήθηκε η επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και άνοιξαν οι πόρτες του σε κάθε πολίτη. Από σήμερα ξεκίνησαν οι εγγραφές, και μαζί τους ξεκίνησε αυτό το μοναδικό, το ιστορικό που υποσχεθήκαμε από την πρώτη στιγμή: ένα κίνημα που το χτίζουν οι πολλοί, όχι οι λίγοι.

Γιατί αυτό το Κίνημα δεν ανήκει σε αρχηγούς. Δεν ανήκει σε επιτροπές. Δεν ανήκει σε όσους έτυχε να βρεθούν πρώτοι στην αίθουσα.

Ανήκει στον εργαζόμενο, στη μητέρα, στον νέο άνθρωπο, στον συνταξιούχο, σε κάθε πολίτη που αρνείται να είναι θεατής και επιλέγει να γίνει συμμέτοχος. Το καταστατικό μας και τα όργανά μας θα προκύψουν από αυτούς τους πολίτες, και μόνο από αυτούς, με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντιπροσώπευση.

Ταυτόχρονα, την ίδια ακριβώς ημέρα, ο κ. Κοκοτσάκης χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία συζήτηση, δημοσιοποίησε παντού επιστολή αποχώρησής του, την οποία απέστειλε χθες το βράδυ. Σεβόμαστε το δικαίωμα του καθενός να χαράζει τον δρόμο του. Οφείλουμε όμως να πούμε με ειλικρίνεια: οι αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα πρόωρες και άδικες, χωρίς ένα συγκεκριμένο γεγονός να τις στηρίζει, και διατυπώνονται τη στιγμή ακριβώς που καλούμε ολόκληρη την κοινωνία να συμμετέχει, ώστε η οργάνωση να γίνει από τους πολλούς.

Το Κίνημά μας αριθμεί μόλις έναν μήνα ζωής. Τα όργανά του δεν νοείται να τα ορίσουν λίγοι· θα τα ορίσουν όλοι. Αυτή η διαδικασία δεν είναι υπόσχεση για το μέλλον, είναι έμπρακτη απόφαση. Και ένα αληθινά δημοκρατικό κίνημα αντιμετωπίζει τους πάντες ισότιμα: χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς προβάδισμα σε κανέναν.

Παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας και ευχόμαστε στον κ. Κοκοτσάκη καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του.

Οι πόρτες είναι ανοιχτές. Η Δημοκρατία ανήκει σε όλους μας. Ελάτε να τη χτίσουμε μαζί.

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