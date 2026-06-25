Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για το θέμα Αβραμόπουλου

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το κόμμα Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αφορμή την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην Επιτρόπου της Ε.Ε. και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σε ανακοίνωση του το νεοπαγές κόμμα σημειώνει πώς οι πολίτες απαιτούν πλήρη και κρυστάλλινη εικόνα της υπόθεσης αυτής με αξιόπιστη διαχείριση και λογοδοσία, ενώ τονίζεται πώς η κοινωνία έχει κουραστεί από σκάνδαλα, αδιαφάνεια, ατιμωρησία και πολιτικές ελίτ που εμφανίζονται να λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες από εκείνους που αυτές επιβάλλουν στους πολίτες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην Υπουργού και νυν Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου επιβεβαιώνει το μέγεθος της ερευνητέας διαφθοράς που επικρατεί ανάμεσα στα στελέχη της Ν.Δ.

Η κυβέρνηση στην υπόθεση Αβραμόπουλου αντί να δολιχοδρομεί στη σκιά, οφείλει να απαντήσει με διαφάνεια.

Δεν υπάρχουν «ισχυροί» και «αδύναμοι» απέναντι στη Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται προνομιακής μεταχείρισης λόγω πολιτικής ισχύος, κομματικής ιδιότητας ή θεσμικού κύρους.

Οι πολίτες απαιτούν πλήρη και κρυστάλλινη εικόνα της υπόθεσης αυτής με αξιόπιστη διαχείριση και λογοδοσία. Τούτο απαιτεί άλλωστε το κράτος δικαίου, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η ίση μεταχείριση των πολιτών.

Η κυβέρνηση έχει χρέος και οφείλει να τοποθετηθεί και να προβάλλει, πλήρως και κατανοητά στο Λαό, με δημόσια και διαυγή ενημέρωση, τι θα πράξει για την υπόθεση αυτή, ώστε να αρθεί πλήρως και η παραμικρή πτυχή δυσπιστίας.

Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια το χρονοδιάγραμμα, των κυβερνητικών χειρισμών για την αλήθεια της υπόθεσης αυτής, ώστε κάθε πολίτης, στην πορεία της έρευνας, να βιώνει το περί δικαίου αποδιδόμενο λαϊκό αίσθημα.

Κατανοούμε την κόπωση της Κυβέρνησης και του Μεγάρου Μαξίμου από τον χειρισμό πλειάδας υποθέσεων διαφθοράς στελεχών της Ν.Δ., αλλά η Αλήθεια, η Δικαιοσύνη και η τήρηση των αρχών και των εγγυήσεων της εσωτερικής και ενωσιακής εννόμου τάξεως, δικαιώνουν αφενός το Κράτος δικαίου και αφετέρου τη Δημοκρατία .

Η κοινωνία έχει κουραστεί από σκάνδαλα, αδιαφάνεια, ατιμωρησία και πολιτικές ελίτ που εμφανίζονται να λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες από εκείνους που αυτές επιβάλλουν στους πολίτες.

Η διαφάνεια δεν είναι κομματική επιλογή.

Η αλήθεια δεν είναι δεξιά, αριστερή ή κεντρώα.

Η λογοδοσία δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά.

Το Κίνημά μας δεν θα ανεχθεί και δεν θα αποδεχθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Το Κίνημά μας απαιτεί, ισονομία για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση.

Αυτό απαιτούν οι Πολίτες.

Αυτό απαιτεί η Δημοκρατία.

Αυτό απαιτεί το Κράτος Δικαίου.

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