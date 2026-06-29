Πολιτικό συμβούλιο συγκροτεί η Καρυστιανου: Ποιοι είναι οι 9 πιο στενοί συνεργάτες της

Snapshot Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» συγκροτεί προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο για τον συντονισμό της δράσης του μέχρι το Συνέδριο.

Το Πολιτικό Συμβούλιο θα καθορίζει τη στρατηγική, θα διαχειρίζεται πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα και θα επεξεργάζεται θεσμικά κείμενα λειτουργίας του Κινήματος.

Στόχος του Συμβουλίου είναι η αναγέννηση της χώρας και η προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

Το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη, μεταξύ των οποίων η Μαρία Γρατσία και ο Θανάσης Αυγερινός.

Η σύνθεση του Συμβουλίου θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες και την ανάπτυξη του Κινήματος. Snapshot powered by AI

Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» προχωρά στη συγκρότηση προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου, με στόχο τον συντονισμό της δράσης του έως τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του Κινήματος, όπως ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Όπως αναφέρει «το Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει ως αποστολή τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό την αναγέννηση της Πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών.

Το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος απαρτίζεται από τα κάτωθι αρχικά μέλη:

Γρατσία Μαρία Αυγερινός Θανάσης Παναγιωτόπουλος Δημήτρης Παναγόπουλος Κυριάκος Παπασιδέρης Χρήστος Δρόσος Γιώργος Ιωαννίδου Μαρία Χατζηαντωνίου Γιάννης Χριστοδουλίδης Μιχάλης

Η σύνθεσή του θα ανανεώνεται με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και την πορεία συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος. Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική εργασία σε όλες και όλους για την επιτυχία του Κινήματος μας «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία», στο οποίο προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στη χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια».

«Θα καθαρίσω την Ελπίδα»

Η Μαρία Καρυστιανού απαντώντας στις πρόσφατες αποχωρήσεις και τις δημόσιες καταγγελίες πρώην στελεχών του Ελπίδα για τη Δημοκρατία, υποστήριξε ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπήρξαν φαινόμενα εκβιασμών, «αγορών» υποψηφιοτήτων, αρχηγισμού και παρασκηνιακών μεθοδεύσεων από «λίγους και δόλιους που πήγαν να πιάσουν στασίδι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Παράλληλα, είχε προαναγγείλει την εσωτερική αναδιοργάνωση που ανακοίνωσε σήμερα, δηλώνοντας ότι η ΕΛΠΙΔΑ «καθαρίζει» και συνεχίζει την πορεία της.

Η παρέμβασή της ήρθε λίγες ημέρες μετά τις αποχωρήσεις στελεχών, μεταξύ των οποίων ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, οι οποίοι είχαν διατυπώσει δημόσιες επικρίσεις για τη λειτουργία του κόμματος.

Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της ΕΛΠΙΔΑΣ είχε αναφέρει ότι αρχικά εμπιστεύτηκε ανθρώπους που δήλωναν πως συμμερίζονταν το ίδιο όραμα, ωστόσο, όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε πρακτικές που αλλοίωναν τον χαρακτήρα του εγχειρήματος. Κλείνοντας, διαμήνυσε ότι το κόμμα θα προχωρήσει σε «κάθαρση», και πως «η ΕΛΠΙΔΑ αλλάζει μορφή, καθαρίζει και συνεχίζει».

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