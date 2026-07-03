Τροχαίο στη Ζάκυνθο: «Γουρούνα» συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο – Διασωληνωμένος τουρίστας

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο μεταξύ τετράτροχου οχήματος τύπου γουρούνας και τουριστικού λεωφορείου.

Η γουρούνα φέρεται να εξήλθε από παρακείμενο στενό και να προσέκρουσε στο λεωφορείο που είχε προτεραιότητα.

Δύο νεαροί τουρίστες τραυματίστηκαν, με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τετράτροχο όχημα τύπου γουρούνα συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα φέρεται να εξήλθε από παρακείμενο στενό και να προσέκρουσε στο λεωφορείο, το οποίο κινούνταν κανονικά και είχε προτεραιότητα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες στη γουρούνα, με τον έναν να φέρει σοβαρά τραύματα και τον δεύτερο ελαφρύτερα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για νεαρούς τουρίστες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ο ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχει διασωληνωθεί.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου.

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