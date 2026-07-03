Θρίλερ στη Βιάννο: Αγνοείται 70χρονη με άνοια
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στη Βιάννο Ηρακλείου για τον εντοπισμό 70χρονης γυναίκας, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή της Σύμης
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- Αγνοείται 70χρονη γυναίκα με άνοια στην περιοχή της Σύμης, στη Βιάννο Ηρακλείου.
- Οι έρευνες γίνονται σε δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής.
- Στην επιχείρηση συμμετέχουν η Ελληνική Αστυνομία, 15 πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού 70χρονης γυναίκας, που πάσχει από άνοια, στην περιοχή της Σύμης, στη Βιάννο.
Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, 15 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις, εξετάζοντας κάθε πιθανό σημείο από το οποίο θα μπορούσε να έχει περάσει η 70χρονη, σύμφωνα με τον ιστότοπο neakriti.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της γυναίκας.
Οι Αρχές παραμένουν επί ποδός, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.