Θρίλερ στη Βιάννο: Αγνοείται 70χρονη με άνοια

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού 70χρονης γυναίκας, που πάσχει από άνοια, στην περιοχή της Σύμης, στη Βιάννο.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δύσβατα σημεία της ευρύτερης περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, 15 πυροσβέστες, καθώς και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της 3ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις, εξετάζοντας κάθε πιθανό σημείο από το οποίο θα μπορούσε να έχει περάσει η 70χρονη, σύμφωνα με τον ιστότοπο neakriti.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της γυναίκας.

Οι Αρχές παραμένουν επί ποδός, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.