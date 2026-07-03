Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

Snapshot Ο δράστης τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη, στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η στάση και ο βηματισμός του δείχνουν ψυχραιμία και πιθανή εμπειρία σε παρόμοιες παράνομες ενέργειες.

Ο δράστης περπάτησε από το περιαστικό δάσος μέχρι την πολυκατοικία, άφησε τον μηχανισμό και έφυγε τρέχοντας.

Η έκρηξη σημειώθηκε 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Τα βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχημάτισαν η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Με ψυχραιμία και χωρίς κανένα σημάδι ταραχής κινείται ο δράστης που καταγράφεται σε βίντεο να τοποθετεί τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο βηματισμός του δράστη παραμένει σταθερός, ενώ η συνολική του στάση δείχνει άνεση και εξοικείωση με την πράξη, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι πιθανόν να έχει προβεί ξανά σε αντίστοιχες παράνομες ενέργειες.

Περπατά από το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι την πόρτα της πολυκατοικίας. Αφήνει τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό και φεύγει τρέχοντας.

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb:

Ο δράστης έφυγε τρέχοντας και η έκρηξη σημειώθηκε 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Σειρά βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

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