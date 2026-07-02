«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

«Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε», επεσήμανε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Newsbomb

«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Νέα Δημοκρατία και η Νεολαία του κόμματος πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε ότι το κόμμα απορρίπτει τη βία και τον βανδαλισμό και εκφράζει αλληλεγγύη στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.
  • Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος κατήγγειλε ότι ορισμένες πρακτικές της Αριστεράς, όπως επιθέσεις σε σπίτια και γραφεία βουλευτών, οδηγούν σε επικίνδυνες ενέργειες όπως τα γκαζάκια, τα οποία θεωρεί δολοφονικές πράξεις.
  • Η Νέα Δημοκρατία ζητά να μην υποκινείται βία ούτε διαδικτυακά, ούτε σε κοινωνικές συναθροίσεις και καταδικάζει τους υπεύθυνους για την επίθεση.
  • Στη συγκέντρωση τοποθετήθηκε φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα και οι συμμετέχοντες άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά στη μνήμη της.
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Στελέχη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της Νεολαίας του κόμματος πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στον απόηχο της δολοφονίας της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας, από την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης είναι η φράση: «Δεν σας φοβόμαστε». Τοποθετήθηκε μία φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα στο πεζοδρόμιο έξω από το νοσοκομείο, όπου οι παρευρισκόμενοι αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά.

Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε ότι «από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα.

Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Αγκαλιάζει εδώ μπροστά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, τον τόπο που άφησε την τελευταία της πνοή ένα σύμβολο για την παράταξη μας, η Βάγια Νέστορα. Ούτε θα παρακινήσουμε σε βία. Και ζητάμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία, ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στα καφενεία, ούτε στις παρέες. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αιωνία της η μνήμη».

Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Συγκέντρωση ενάντια στην τρομοκρατία έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις χθεσινές εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, επεσήμανε πως «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να γίνει σαφές στον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν ορισμένες μορφές υποτιθέμενης πολιτικής δήλωσης διαμαρτυρίας είτε πολιτικής πράξης που η Αριστερά θεωρεί φυσιολογικές.

Όλα τα κόμματα της Αριστεράς έχουν εγκατεστημένη μέσα στη δική τους πολιτική βούληση ορισμένες μορφές διαμαρτυρίας που ανέρχονται. Μία από εκείνες είναι αυτή, να χτυπάμε τα σπίτια και τα γραφεία των βουλευτών και των στελεχών της Δεξιάς, επειδή έτσι θέλουμε, επειδή έτσι γουστάρουμε. Να ρίχνουμε τρικάκια, μπογιές.

Είναι επικίνδυνα γιατί μετά τα τρικάκια και τις μπογιές που έχουμε δει όλοι στα γραφεία μας και ορισμένοι στα σπίτια, έρχονται τα γκαζάκια. Θα σας εξηγήσουν νομικοί ότι αυτός που βάζει γκαζάκι, ξέρει ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη ζωή, άρα είναι δυνητικός δολοφόνος. Δεδομένος ενδεχόμενος δόλος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν καταλήξει έτσι όπως κατέληξε, έχουμε να κάνουμε με δολοφονία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι και όσοι δεν τους καταδικάζουν είναι συνεργοί».

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