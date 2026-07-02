Χρυσοχοΐδης για εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: «Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν»

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται σκληρά για τον εντοπισμό των δραστών, στόχος μας είναι να φτάσουν οι κατηγορούμενοι στο εδώλιο», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον απόηχο της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

«Η Δημοκρατία απαιτεί δικογραφίες, δίκαια δίκη και αποδείξεις ώστε αυτοί που να βρεθούν, να παραπεμφθούν και να δικαστούν κατά το Σύνταγμα», σημείωσε ακόμη, μιλώντας στο MEGA. Σε ερώτηση εάν υπάρχει «κύμα» νεοτρομοκρατίας, απάντησε: «Όχι». «Δεν υπάρχει τέτοιο φαινόμενο στην Ελλάδα», προσέθεσε.

«Θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μία φορά τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια Νέστορα. Θρηνούμε και είμαστε συντετριμμένοι για την απώλεια με τόσο άδικο τρόπο ενός συνανθρώπου μας, μίας αθώας γυναίκας. Η σκέψη μας είναι με την κυρία Νέστορα, που τραυματίστηκε κι ελπίζω πολύ γρήγορα να βελτιωθεί η υγεία της και ως οικογένεια να μπορέσουν να ξεπεράσουν το πένθος και να συνεχίσουν στην κανονικότητά τους», υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

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